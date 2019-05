“Demokratizim me Ramën e Thaçin, si të bësh paqen me Milloshevicin”

Ju sugjerojme

Kim Mehmeti analizoi sot samitin e Berlinit, përfaqësuesit shqiptarë atje si Rama e Thaci, dhe tha se ku është gabimi që u bë. Ai u shpreh se Europa po përkon të demokratizojë vendet tona, me politikanë të pamoralshëm, që kanë sjellë krimin, korrupsionin e hajdutërinë. Demokratizim me politikanë që kanë krijuar klika dhe jo parti. Mehmeti tha se njësoj bëri Europa para luftrave kur donte të ndërtonte paqen me Milloshevicin, që doli kasapi i Ballkanit.

Mehmeti i konsideroi përfaqësuesit shqiptarë atje në samit, të dështuar, dhe mori si shembull radhët e pafund në Morinë, gjë që nuk po zgjidhet asnjëherë.

Këto komente, shkrimtari Kim Mehmeti i bëri në një intervistë në Wake Up, ku u mësua se ai ka botuar një vëllim të ri me tregime.

