Dënohet me 20 vite burg shqiptari i njohur si “Toni Montana”

Mane Driza, shqiptari që njihet edhe si “Toni Montana”, është dënuar me 20 vite burgim nga një gjykatë angleze për vrasjen e shokut të tij Stefan Bledar Mone, ngjarje e ndodhur në Qershor 1999 në një banesë në Londër.

Stefan Bledar Mone vdiq pas disa goditjeve me thikë. E gjithë përleshja ndodhi për shkak të dyshimeve se Stefan Bledar Mone i kishte vjedhur unazën e martesës.

Kjo është vrasja e pestë që rëndon mbi 41-vjeçarin. Gjykatësja që e dënoi me 20 vite burgim, tha se rasti i Mane Drizës është i pazakontë, nëse jo unik. Pas krimit në vitin 1999 në Londër, ai u arratis drejt Italisë ku bëri dy vrasje të tjera. Ai ekzekutoi shqiptarët Artanit Maskaj dhe Albert Blushaj, si dhe tentoi të vriste Lefter Maskaj. Për këto krime u dënua në vitin 2002 në Itali dhe në qershor të vitit të kaluar u ekstradua në Britani të Madhe për t’u përballur me akuzën e vrasjes së Stefan Bledar Mone, krim për të cilin u dënua sot.

Ndërsa më 11 Prill të vitit 1997, Mane Driza dhe babai i tij vranë at e bir, Elmaz dhe Lavdosh Kananin, në fshatin Bishan të Fierit. Më pas u arratis drejt Anglisë duke pretenduar se ishte një shtetas kosovar që po emigronte për shkak të luftës.

