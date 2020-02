Denoncimi/ Berisha: 3 të dyshuar për koronavirus ndalohen në Rinas

Ju sugjerojme



Na ndiqni në Facebook mapo.al

Koronovirusi është sëmundja më e rrezikshme me të cilën bota po përballet në këto momente, duke marrë mijëra jetë njerëzish si dhe duke infektuar mijëra të tjerë.

Ndërkohë që në Shqipëri nga ana e autoriteteve thuhet se nuk ka asnjë person të prekur, por për qytetarët e vërteta është krejt ndryshe.









Një qytetar ka denoncuar tek ish-kryeministri Sali Berisha, se gjatë ditës së sotme janë ndaluar tre persona të dyshuar me Koronavirus në Rinas, të cilët janë dërguar me urgjencë në Senatorium.

Gjithashtu qytetari thekson se nuk është marrë asnjë masë për pasagjerët e tjerë që ndodheshin në të njëjtin avion.

Ja postimi i Berishës:

Denoncon qendrimin kriminal te Edvin Çekapit dhe Ndrikull Hajnise ndaj futjes se Koronavirusit!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje doktorr.

Ju drejtohem per te denoncuar deshtimin total te shtetit Shqiptar ne masat ne lidhje me CoronaVirus sot jan ndaluar ne Rinas 3 pasagjere nga milano te dyshohet te infektuar te cilet jane derguar ne sanatrium dhe rrjedhoje eshte infektuar komplet kush ka qene ne avion me to ,por asnje tjeter nuk eshte marre per tu ekzaminuar vec tyre si rrjedhoje rrezikohet nje perhapje e menjehershme ne tirane nga pasagjeret e tjere .Thuhet se keta presin qe te mbarojne kongresin fhe te shpallin por ky eshte nje krim i vertet anonim te lutem!

Etiketa: denoncimi