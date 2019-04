Denoncimi i Berishës: I ndaluari arratiset, policia fsheh ngjarjen

Ju sugjerojme

Ish-kryeministri Sali Berisha në një denoncim në rrjetin e tij social Facebook deklaron se një person është arratisur pas mesnate nga komisariati i Elbasanit, ndërkohë që ngjarja është mbajtur e fshehtë.

Personi, emri i të cilit nuk bëhet i ditur ka qenë i arrestuar, pa u specifikuar vepra penale që ai dyshohet se ka kryer.

Reagimi i Berishës:

Narko policia fsheh arratisjen nga komisariati te te ndaluarit!

Skandal ne policine e elbasanit, nga ora 1 e 30 pas mesnate qe iken nga komisariati policise nje person i arrestuar, policia sjep njoftim.

Ndërkohë, gjatë mesditës së sotme policia ka bërë me dije se është arrestaur 19-vjeçari ndërkohë që tentoi t’i ikte policisë gjatë shoqërimit. I riu me iniciale A.K., u kap me një mjet motoçikletë pa leje drejtimi.

