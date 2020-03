Denoncimi i mjekut të Urgjencës, Manastirliu i nxjerr fotot me veshje speciale

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka reaguar lidhur me videon e mjekut të Urgjencës së QSUT, Ilir Allkja që ndër të tjera tha se ishte vetëkarantinuar, pasi kishte vizituar tre të dyshuar me koronavirus pa veshjet speciale. Manastirliu ka postuar foton e tij i veshur me pajisjet mbrojtëse duke i rrëzuar kështu pretendimin. Videoja e mjekut u bë publike edhe gjatë konferencës për shtyp të kryetarit të PD, Lulzim Basha.

“Lulzim Basha sapo abuzoi përsëri me publikun, duke nxjerrë videon e një mjeku të QSUT, me pretendimin që ishte i papajisur me veshjen mbrojtëse apo me “pajisjen mbrojtëse”, siç e quajti! Nuk e di çfarë e ka shtyrë mjekun në fjalë të thotë që s’ishte i pajisur me veshjen speciale. Nuk e di në cilën gjuhë të botës mund t’i thuhet Lulzim Bashës, që kjo që po bën përditë është skandaloze, e turpshme, kriminale! Por di që kjo foto është postuar nga vetë mjeku që u prezantua sot nga Lulzim Basha, njësoj si “1.2 milion maskat helmuese” që dje!” thotë ministrja.









LEXO EDHE:

Etiketa: Ilir Allkja