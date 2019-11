Denoncimi: Ndihmat po shpërndahen me mik te gjimnazi në Durrës (Video)

Ju sugjerojme

Ish-kryeministri Sali Berisha ka postuar një tjetër denoncim që ka ardhur në adresë të tij në faqen zyrtare në ‘Facebook’ nga një qytetar nga Durrësi.

Ky i fundit shkruan se në gjimnazin Leonik Tomeo edhe ndihmat për banorët e prekur nga tërmeti po shpërndahen me mik.









Denoncimi

Shperndarje abuzive, me mik e ndihmave!

Lexoni mesazhin shikoni videon e qytetarit dixhital! sb

Pershendetje zoti berisha ketu jemi ne Durres te gjimnazi Leonik Tomeo banoret po presin gjith diten per ushqim atyre qe u eshte prishur shpijat dhe nuk po i shpërndajnë. Marrin ato banor qe kane njohje me punonjësit e policisë. Te lutem shperndaje se eshte gjynah.



Etiketa: denoncimi