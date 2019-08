Denoncimi te Berisha: Ulen me 27000 lekë pagat e mësuesve

Ju sugjerojme

Ish-kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, nëpërmjet faqes së tij zyrtare në ‘Facebook’, ka publikuar një mesazh nga një qytetar, ku thuhet se pagat e mësuesve me arsim të mesëm profesional janë ulur me 2700 lekë të reja.

Ulen me 27000 leke pagat e mesuesve.

Miremengjes z Berisha.Qeveria Rama arriti deri atje sa te ule pagat e Mesuesve me arsim te mesem profesional kesaj elite qe i ka kushtuar me shume se 35 vjet arsimimit te shume brezave. Dhe jo pak por 27 mije lek te vjeter. Me fal por je e vetmja mundesi per ta bere publike sepse SPASH e ka kyqur gojen.. Ky ndryshim ne strukturen e pagave ul nga 20 perqind te pages ne 15 perqind pagesen per kategorine e pare te mesuesve ne arsimin fillor (emertim i ndryshuar ne kete vendim te KM me nr 421 date 26.06.2019.Falemnderit…me shume politike se ekonomike.



