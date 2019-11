Denoncimi: Zyrtarët e bashkisë Kavajë po vjedhin ndihmat për banorët

Ju sugjerojme

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar një denoncim që vjen nga një qytetar në Kavajë, ku ky i fundit akuzon zyrtarë të bashkisë Kavajë, se po vjedhin magazinat me ndihma për banorët e prekur nga tërmeti.

Denoncimi tek Berisha









Ne Kavaje zyrtaret e bashkise vjedhin te gjithe magazinen!

Lexoni lajmin e fundit per vjedhjen e ndihmave per ata qe kane humbur nga termeti kursimet dhe mundin e jetes tyre! Turp, njemije here turp o kriminele! sb

Kan ardhue nje sasi e madhe me ndihma ne qytetin e Kavajes.

Bashkia i ka magazinuar ne shkollen 3 Deshmoret dhe ka vene punojesit e saj për t’i ruajtur. Policine Bashkiake a kryepleqtë nuk e di.

Por sapo me informuan se te gjitha ndihmat jane vjedhur ne keto momente.

E gjithe palestra e shkolles 3 Deshmoret eshte boshatisur komplet nga papergjegjshmeria e Bashkise.

Nuk kam fjale, Zoti i vrafte keta halabake qe arrijnë te vjedhin edhe buken dhe ndihmat e njerezve ne kete situate te trishte.



