Deputetët rikthehen nga pushimet, ja kur mblidhet Kuvendi

Kuvendi do të nisë sesionin e ri parlamentar të hënën. Seanca e parë plenare e sesionit të V-të do të mbahet më 2 shtator, në orën 18:00. “Bazuar në nenin 74, pika 1 të Kushtetutës, në nenin 42, pika 1 të Rregullores së Kuvendit dhe në Urdhrin nr. 26, datë 29.8.2019 të Kryetarit të Kuvendit z. Gramoz Ruçi, të hënën e parë të shtatorit, më datë 2.9.2019, në orën 18.00 do të fillojnë në seancë plenare punimet e Kuvendit në sesionin e V-të”, thuhet në njoftim.

