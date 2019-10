Ju sugjerojme

Partia Demokratike njofton se në orën 18:30, kreu i PD Lulzim Basha do të jetë në konferencë për mediat nga selia.

Konferenca lidhet me vendimin e Këshillit të Europës për negociatat e Shqipërisë me BE, ku për të tretin vit radhazi, ky proces dështon.









Kujtojmë që liderët e BE nuk arritën një marrëveshje për hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

