Dështoi me Argjentinën, Messi s’është më favorit për Topin e Artë

Prej 10 vitesh ata të dy qendrojnë në majat e futbollit botëror, duke konkuruar me njëri-tjetrin “dhëmbë për dhëmbë”. Messi dhe Ronaldo kanë secili nga 5 ‘Topa të Artë’. ‘Pleshti’ i ka marrë të 5-të me Barcelonën, ndërsa Ronaldo të parin me Manchester United dhe 4 me Real Madrid.

Ky vit, mund të ishte i duhuri për Messin, që nëse dilte triumfues me Argjentinën në Kupën e Amerikës, të ishte pretendent kryesor për ‘Topin e Artë’, pasi kujtojmë që udhëhoqi Barcelonën drejt fitimit të La Ligas dhe Kupës së Spanjës. Në sfidën ndaj Brazilit Messi zhgënjeu, duke mos bërë asgjë për të ndihmuar skuadrën e tij e cila humbi 2-0.

Në raport me Messin, C.Ronlado arriti të shpallet fitues në Serie A dhe lojtari më i mirë i sezonit në Itali.

CR7 regjistron dhe një triumf me përfaqësuesen e Portugalisë, Ligën e Kombeve, një kompeticion risi ku Ronaldo jo vetëm arriti të shpallet kampion, por ishte dhe një nga protagonistët kryesor të luzitanëve.



Mes Ronaldos dhe Messit në mes këtë vit është futur Van Dijk. Për mediat britanike qendërmbrojtësi i Liverpool është tashmë kandidati kryesor për të fituar “Topin e Artë”. Holandezi ishte protagonisti kryesor në triumfin e “The Redasve” në Champions League ndërsa u shpall dhe lojtari më i mirë i sezonit në Premier League. Van Dijk fitoi edhe më shumë famë duke e mbyllur sezonin si i pakalueshëm.



