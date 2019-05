Destani luan poker me John Travoltën dhe Morgan Freeman (Traileri)

Ju sugjerojme

Ka nisur të shfaqet në kinematë amerikane filmi “The Poison Rose”, një dramë me temë krimi që ka bashkuar bashkë në rolet kryesore aktorët John Travolta dhe Morgan Freeman.



Prej kohësh qarkullon një fotografi nga xhirimet e filmit që tregon një skenë ku Destani është i ulur në tavolinën e pokerit mes Travoltës dhe Freemanit, një shans që pak aktorëve u është dhënë në jetë.



Filmi me regjisor George Gallo, shquhet edhe për rikthimin në ekranet e kinemave të aktorit Brendan Fraser, rolet e të cilit kanë qenë shumë më të rralla dhe në hije që prej suksesit të madh me filmin “Mummy” (Mumja).

Etiketa: Blerim Destani