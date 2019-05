Detaje nga e shkuara e Matës, mediat greke: U kap vrasësi i avokatit

Ju sugjerojme

Mediat greke kanë nisur të raportojnë gjerësisht për arrestimin në Shqipëri të personit të dytë të dyshuar për vrasjen e avokatit Michalis Zefeiropoulos në Athinë në vitin 2017. Sipas Kathimerinit, Eno Mata, i njohur edhe si Maradona Këmbëshpejti, u arrestua pas një përplasje të armatosur në fshatrat mes Vlorës dhe Fierit. Mendohet se përfshirja në Greqi në vrasjen e avokatit Zafeiropoulos për llogari të të ashtuquajturës “Mafia Shqiptare e Burgjeve”, është pista kryesore e atentatit ndaj Eno Matës (NE FOTO DJATHTAS), ku për pasojë mbeti i vdekur shoku i tij Sotiraq Mëhilli, 22 vjeç.

32-vje֛çari i njohur edhe si Aleksandër Mata është akuzuar si bashkëpunëtori i Mikel Brahimajt në vrasjen e avokatit grek në vitin 2017 me porosi të Arbër Bako, Olti Duçe dhe Klodian Lekoçaj. Këta të fundit, bashkë me dy shtetas grekë, akuzohen se kishin ngritur një grup kriminal që kryente vrasje me pagesë që vetëm pak kohë më parë çoi në pranga një avokat tjetër të njohur grek, ndërsa zbuloi përmasat e kësaj veprimtarie.

Dyshimin se porosia për ta vrarë erdhi nga Greqia e ka konfirmuar për policinë vetë Mata, por që në dëshminë e parë ai ka pretenduar se e kanë ngatërruar me anëtarët e një grupi kriminal. “Në Greqi vetëm kam grabitur ka thënë ai”.

Por në qershor të vitit 2018, Eno Mata në një letër të lënë për policinë greke pas një grabitje pranonte përfshirjen në vrasjen e avokatit, por theksonte se ata ishin që të dy viktima. “Nëse do ta dija si do të shkonin punët, nuk do të bëhej kështu siç u bë. Po, unë vjedh, por nuk jam vrasës,”, thuhej në shënimin.

Që pas vrasjes së avokatit dhe një paralajmërimi të Mikel Brahimajt se nën mbrojtjen e policisë greke do të tregonte emrat e porositësve, në radhët e grupit shqiptare ka pasur disa viktima. Dyshimet e autoriteteve janë se ata eliminuan njëri-tjetrin.

Arbër Bako u vra në Burgun e Koridhalosit, ndërsa si porositës u dyshua shoku i tij Klodian Lekoçaj. Po ashtu në qelitë e burgjeve greke u ekzekutua edhe Bardhyl Tusha, njeriu që strehoi njërin nga vrasësit e avokatit grek.

Në kohën kur ka nisur vala e eliminimeve, 32-vjeçari Mata dyshohet se është kthyer në shtëpi. Prej gati dy vitesh ai jetonte në fshatin Poro, ku thuajse të gjithë e dinin se ishte në kërkim, por policia e Vlorës nuk kishte arritur ta lokalizojë.

Ndërsa Sotiraq Mëhilli, 22 vjeç, rezulton pa precedentë penalë dhe ishte emër i panjohur për autoritetet deri mëngjesin e se hënës kur vdiq si pasojë e atentatit. Ngjarja u regjistrua në orët e para të mëngjesit teksa dy të rinjtë lëviznin me një motor. Autorët përdorën një makinë të cilës më pas i vunë flakën në Bishan për të humbur gjurmët. Brenda saj u gjetën dy armë kallashnikov, ndërsa burimet thane se targat e mjetit ishin të vjedhura në mjetet e sekuestruara nga Policia. Mbi 15 persona u shoqëruan nga Policia e FNSH që kreu kontrolle në zonë, por pa mundur të bjerë në gjurmët e autorëve të dyshuar.

