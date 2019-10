Detaje nga mbledhja e grupit të PS, Rama flet për Metën

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama ka mbledhur paraditen e kësaj të hënë grupin parlamentar socialist ku në fokus kanë qenë raportet e tensionuara institucionale mes Qeverisë dhe Presidencës.

Burime nga Grupi i PS bëjnë me dije se në këtë mbledhje është dalë në përfundimin se për çështjen e presidentit, Ilir Meta do të pritet publikimi i raportit përfundimtar të Venecias, nga ku do të hartohen një dokument shpjegues hapat që do të ndjekin.

Nga ana tjetër Rama u ka kërkuar deputetëve që të nisin punën për buxhetin e vitit 2020.

Vijon…

