Detaje/Përshkallëzohet protesta, bllokim akseve kryesore kombëtare

“Gazeta Mapo” ka arritur të sigurojë informacione nga mbledhja me dyer të mbyllura e Kolegjit të Kryetarëve, zhvilluar sot në selinë e PD-së. Përpos protestës Kombëtare që do mbahet më 11 Maj, burimet thanë se është vendosur për përshkallëzimin e aksionit opozitar. Që do të thotë: Protesta rajonale në akset kryesore kombëtare, nis nga kjo e enjte.

Gjatë kësaj mbledhje, Basha është shprehur se “protesta e 11 Majit do të jetë një përballje popullore për të treguar se shqiptarët refuzojnë kategorikisht të vidhen dhe të qeverisen nga krimi”. Më tej ai ka thënë se “fatura do të jetë vetëm e Edi Ramës.”, duke theksuar se “stabiliteti mbrohet vetëm duke mbrojtur demokracinë dhe jo duke investuar tek krimi.”

Sakaq, është përsëritur se opozita do të pamundësojë zgjedhjet e 30 qershorit, nëse mazhoranca përpiqet ti zhvillojë me partitë e reja që po regjistrohen në KQZ.

Sipas Bashës, zgjedhjet pa opozitën janë farsë. “Ne nuk do të lejojmë më që krimi të diktojë zgjedhje në Shqipëri. Zgjedhjet do të mbahen pasi të ndëshkohen hajdutët e votave të 2017. Me Edi Ramën dhe me Dakon e Gjiknurin në krah të tij nuk mund të ketë zgjedhje të lira as sot, as mot”, është shprehur Basha me kryetarët e degëve të PD në gjithë vendin.

“Vetëm zgjedhjet e lira do t’i kthejnë legjitimitetin institucioneve, në kushtet kur Gjykata Kushtetuese nuk ekziston prej një viti e gjysëm, Gjykata e Lartë nuk funskionon, Prokuroria e Përgjithshme ështe e paligjshme dhe kur Parlamenti ilegjitim është kthyer në vegël te krimit dhe oligarkisë, që po grabisin dhe shkatërrojnë vendin duke mbjellë mjerim dhe pasiguri kudo”, ka vijuar Basha.

Etiketa: Basha