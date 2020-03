Detajet/ Meta bën ‘bashkë’ Ramën dhe Bashën, mbledhja e Këshillit të Sigurisë do të zhvillohet nesër online

Ju sugjerojme



Në rrethana të pazakonta, siç nuk ka ndodhur kurrë më parë, mbledhja e Këshillit të Sigurisë, pritet të zhvillohet online ditën e nesërme, për shkak të masave kundër COVID-19. Janë zbardhur disa detaje të reja nga kjo mbledhje.





Mësohet se presidenti Ilir Meta kishte propozuar që kjo mbledhje të mbahej në Pallatin e Brigadave, ndërkohë që pas diskutimeve u vendos që ajo të bëhet online. Pjesëmarrjen në këtë mbledhje e konfirmoi sot dhe lideri i PD-së, Lulzim Basha, pas ftesës publike që i bëri dje Presidenti Meta.









Po ashtu në këtë tryezë, ndonëse do të mbahet online, do të marrë pjesë dhe kryeministri Edi Rama, ndërkohë që në foks të saj padyshim që do të jetë situata aktuale që po kalon vendi ynë për shkak të koronavirusit, ku deri më tani raportohet për 123 raste të prekura.

Etiketa: Basha