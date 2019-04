Ju sugjerojme

“Detit i del pronari”. Kështu e quajti emisionin e tij “Ajzberg” gazetari investigativ, Artur Çani. Fabula ishte e thjeshtë. Në ca zona janë krijuar toka nga mbushja me inerte prej njeriut, ose nga derdhjet e lumenjve në det. Këto sipërfaqe, që në fakt sipas ligjit rezultojnë prona të shtetit, janë kthyer në toka të ca individëve që me dëshmi false e me vendime gjyqësore të blera ia kanë dalë t’i hipotekojnë dhe të bëhen latifondistë pa derdhur asnjë pikë djerse.

Ajzbergu trajton deri në detaje një përvetësim në Libofshë të Fierit. I kanë vjedhur shtetit aq shumë hektarë sa del baraz me sipérfaqen e kryeqytetit tonë, Tiranës. Pra një fis në Fier,pa pasur asnjë cm tokë,rrëmben qindra hektarë dhe pikërisht në buzë të detit,aty ku në se do ngrihen nesër resorte turistike investitorët do e blenë si frëngu pulën.

“Emisioni u nxit në këtë tematikë nga një pronar i vjetër tokash në atë zonë, nga një pinjoll i fisit Cakrani. Ai i ka tokat e tij, por kufi më parë kisha detin”, thotë. “Tani më dalin ca njerëz që nuk i njeh kush këtyre anëve”. Ai lufton që toka e krijuar nga aluvionet e lumit t’i kthehet shtetit. E nuk lodhet duke e çuar çështjen në Prokurori, në Agjencinë e Pronave, te Avokati i Shtetit.

Nuk merr askund përgjigje. Atëherë i shkruan kryeministrit Rama. Por as ky nuk ia var, nuk i bën dy gisht sqarim. Dhe të mendosh se ka qysh nga 2013 që ky njeri po bërtet: “O shtet të kanë vjedhur pronën. Ja kush e ka bërë!”

Por shteti hesht. Nuk bëzan. Kush e di ku i punon mendja. Në ndonjë skemë vjedhjesh votash a në ndonjë koncesion. Emisioni ngre një problem të madh. Do zoti e dëgjon dikush që ka atribute ta lëvizë gurin ku rri fshehur gjarpéri i korrupsionit.

