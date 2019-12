Dhjetë filmat më të bukur që duhet t’i shikoni për festat e fundvitit

Ju sugjerojme

Muaji dhjetor dhe festat e fundvitit nuk mund të mendohen pa një liste të filmave për t’i parë gjatë ditëve të ftohta. Në vazhdim do të njiheni me filmat më të shikuar të cilët janë dedikim për festat e fundvitit.

Natyrisht në këtë listë nuk mund të mungonte filmi "Home alone", filmi që të gjithë e adhurojnë.









1.Home Alone – Klasiku më i mirë komik që ka lidhje me festat e fundvitit nuk ka se si të mos jetë në këtë listë. Kevin, idhulli i të gjithë fëmijëve për gjenerata të tëra, do të iu ofrojë gjithçka që dëshironi për këto festa. Edhe pse me shumë mundësi e keni parë këtë film, po ta rishikoni përsëri nuk do t’u bëjë keq aspak.

2.Dumb&Dumber – Festat e fundvitit nuk mund të mendohen pa një prej klasikëve të komedisë si “Dumb&Dumber”. Jim Carrey dhe Jeff Daniels ju garantojnë dy orë të mrekullueshme. Nëse dëshironi të harroni gjithçka për pak kohë dhe të zbaviteni shikoni “Dumb&Dumber”.

3.The nightmare before Christmas



4. Jingle all the way



5. How the Grinch stole Christmas

6. Elf

7. Home Alone 2: Lost in New York

8. Bad Santa

9. A Christmas Carol

10. New Year’s Eve