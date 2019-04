Dhuna ndaj banorëve te Bregu i Lumit, Veliaj: Kam ndërgjegjen e qetë

Ju sugjerojme

Erion Veliaj që del nëpër ekrane për të kërkuar një mandat të dytë në Bashkinë e Tiranës e ka ndërgjegjen e qetë për dhunën e paprecedente që u ushtrua sot ndaj banorëve tek Bregu i Lumit. Me qindra forca policie ndërhynë që mbrëmë duke arrestuar kryefamiljarët, ndërsa sot nxorën me gaz lotsjellës gra e fëmijë nga banesat e tyre. Pamjet që u transmetuan në media janë shokuese. Me qindra policë të armatosur deri në dhëmbë dhunuan fizikisht banorët e Bregut të Lumit që po mrbonin strehën e tyre. Ata pretenduan dëmshpërblim për banesat e tyre, por morën vetëm hurin.

I pyetur për këtë çështje, Kryetari i Bashkisë së Tiranës tha në emision “Top Show” se “Unë e kam ndërgjegjen të qetë, pasi Bulevardi i Ri do të bëhet dhe ndonëse këta banorë kanë zaptuar tokat atje, ne nuk po i nxjerrim në rrugë, por po u ofrojmë strehim në banesat sociale”.

Po sipas Veliaj, taksapaguesit kanë paguar njëherë për banesat sociale, ndaj “nuk mund të paguajnë për së dyti, që këta të kompensohen me para cash”.

Veliaj ironizoi edhe banorët e Astirit, të cilët janë në protestë që prej nëntorit 2018. Sipas tij, banorët nuk po mbrojnë banesat por po bëjnë politikë.

“Shkon atje Balli Fariu (Klevis Balliu) dhe i përdor politikisht ata banorë, për të treguar se këtu po bëhet nami. Unë po e theksoj se sa të jem unë kryetar bashkie, nuk do të lejojmë astirizim të banorëve të Tiranës”, tha me tej kryebashkiaku i Tiranës. /Mapo.al

*Fotot nga ndërhyrja e dhunshme në Bregun e Lumit, paraditen e 9 prillit





