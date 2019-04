“Dhuna në protestë tregoi rritjen e nervozizmit të qeverisë”

Ju sugjerojme

Përdorimi i gazit lotsjellës me shumicë, arrestimi i 40 protestuesve dhe mbajtja me pranga e protestuesve në spital, tregon nervozizmin në rritje të kësaj mazhorance. Kështu u shpreh analisti i njohur Fatos Lubonja, teksa analizoi protestën e së shtunës tek Kryeministria.

“Për mua shqetësues është tejkalimi i përdorimit të dhunës ndaj protestuesve janë dhunuar edhe gazetarët, pra kemi një nervozizëm në rritje të mazhorancës. S’ka pasur gjëra aq të rënda sa të kesh 40 të arrestuar. Problemi i madh i kësaj qeverie është pandjeshmëria ndaj atyre gjërave që janë dukshëm problematike në mënyrën se si qeveriset vendi. Protesta është mjeti i fundit, pasi ka pasur gjëra të tjera që kanë ndodhur para protestave që mund të trondisnin ndërgjegjen e mazhorancës”, u shpreh ai në News 24.



Më tej Lubonja, tha se “ndërsa protestat duan ta trondisin së jashtmi. Se sa mund ta çojnë vendin në drama kjo mbetet për tu parë, prirja e pushtetarëve tanë është të çojnë vendin nga drama në dramë që të ruajnë karrigen e tyre,- tha Lubonja duke shtuar se: “ Përdorimi i gazit në mënyrë jo selektive, pra kur në shesh mund të ketë edhe gra, fëmijë njerëz që nuk ushtrojnë dhunë edhe gazetarët është shumë i dëmshëm dhe i pamoralshëm. Policia të reagojë me mjetet e veta të forta ndaj pakicës, por jo me gaz ndaj shumicës. Vihet re një teprim, demonstruesit treguan që nuk kishin synim të çonin deri në fund një betejë për jetë a vdekje, por një betejë thjesht simbolike, si në rastin kur u ngjitën tek shkallët. Pra, s’ka pasur sulme agresive që të vërë në rrezik jetën e policëve. Gazi, siç e kam parë unë është përdorur në mënyrë të tillë masive me qëllim që ta shpërndajë turmën fare. Në këtë kuptim është metodë e ekzagjeruar dhe e rrezikshme, plus me pasoja për njerëzit”,- sqaroi ai.

Lubonja tha më tej se hapi i parë për zgjidhjen e krizës ishte largimi i Edi Ramës. Ai shtoi se një qeveri teknike nuk mund të diktohet vetëm nga opozita, por duhet diçka e përbashkët.

“Ikja e Edi Ramës është hapi i parë i zgjidhjes së krizës. Kjo krizë është shumë e thellë, krizë që ka të bëjë me raportin e forcave politike, konflikti mes partive, kriza e ndërtimit të një sistemi ku një pakicë ka kapur shtetin, grabit në mënyrë arrogante pasurinë e shumicës, pra, ka të bëjë me sistemin që duhet ndryshuar. Duhet larguar Edi Rama që përdori pakicën e të fortëve, kriminelëve për të sunduar dhe kontrolluar gjithçka në këtë vend. Ndoshta një qeveri teknike, por nuk mund të bëhet qeveri teknike e diktuar nga opozita, duhet diçka e përbashkët si një konsensus për të dalë nga situata”,- vijoi ai.

Është për të ardhur keq, tha më tej analisti, që edhe sot pas gati 30 vitesh shqiptarët brohorasin në sheshe; E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Ka ardhur koha tha ai që populli shqiptar të ndërgjegjësohet si në Serbi, psh dhe të përdore parrullën: Shteti jemi ne. “Ka ardhur koha që kjo parullë të kuptohet nga populli. Shteti janë gjithë ata protestues e populli që po vuan nga ky sistem”.

Sa për vëmendjen e shtuar të mediave ndërkombëtare për protestat në Ballkanin Perëndimor, Lubonja tha: Padyshim që Ballkani Perëndimor është pjesë e Europës. Këto protesta ndihmojnë njëra -tjetrën për ta bërë sa më europiane kauzën. Edhe Italia e ka pasqyruar protestën. Kjo tregon që është rritur ndërgjegjësimi në Europë se në këto vende ka diçka që nuk shkon. Pra, problemi i madh që ka pasur në këto vende është se nuk përbënin lajm. Dihej vetëm që drejtoheshin edhe nga pro europianë si Vuçiç, Rama e Gjukanoviç. Por fakti është që Europa është kujtuar gjithmonë vonë për ne”,- tha më tej Lubonja.

loading...