Luigi Di Maio në kampin e Vorës, nënshkruhet marrëveshja për materialet e emergjencës

Ministri i Jashtëm i Italisë, Luigi Di Maio ka vizituar çadrat në Vorë, ku janë strehuar të prekurit nga tërmeti katastrofik i 26 nëntorit. Ai ka marrë gjithashtu pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes së dhurimit të materialeve të nevojshme të shpëtimit nga Emergjencat Civile italiane, për të përballuar katastrofat dhe situatat e emergjencës.

Duke risjellë në vëmendje se Italia do t’i qendrojë pranë popullit shqiptar në këtë periudhë të vështirë, Di Maio theksoi se vendi fqinj është e para që e mbështet Shqipërinë për integrimin në Bashkimin Europian.









“Një përqafim për të gjithë të prekurit nga tërmeti. Këto ditë, ne do të jemi pranë popullit shqiptar. Italia është vendi i parë europian që e mbështet Shqipërinë në rrugën e saj europiane. Integrimi në BE do t’i japë mundësi të mëtejshme sipërmarrjeve italiane që punojnë në Shqipëri, duke ofruar kështu mundësi të reja edhe për rritjen ekonomike të vendit.

Në mënyrë të natyrshme, Bashkimi Europian duhet të përqafojë vende si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ne do të punojmë edhe me vendet që janë skeptike. Mbështetjen për tërmetin do ia paraqes edhe kryeministrit të vendit dhe presidentit në takimin që kam me ta”-deklaroi Luigi Di Maio për mediat.

I shoqëruar në Vorë nga ministrja e Infrastrukturës dhe Energjitikës Belinda Balluku, ambasadori italian Alberto Cutillo dhe ambasadori i BE-së në Shqipëri Luigi Soreca, Di Maio pritet tanimë të takohet me presidentin Ilir Meta dhe kryeministrin Edi Rama.

Etiketa: Luigi di Maio