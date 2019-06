“Dielli ka emigruar”: Libri i ri i poetes italo-shqiptare Irma Kurti

Ju sugjerojme

Lorenzo Spurio

Poet dhe kritik letrar

Poetja italo-shqiptare Irma Kurti, me një aktivitet letrar stimulues, ka në arkivin e saj shumë vëllime poetike, si në italisht ashtu edhe në gjuhën amtare, dhe po aq libra në prozë të botuar nga Shtëpia Botuese Kimerik në Messina. Në veprën autobiografike në prozë Midis dy brigjeve (2011) Kurti na ka dorëzuar faqe të gjalla të kujtimeve që përqafojnë një periudhë të gjatë kohe, që shkon nga fëmijëria, në dashuritë e para, në lidhjen e ngushtë me familjen, mbërritjen në Itali dhe bashkimin me të dashurit deri në faqet e hidhura që përshkruajnë sëmundjen dhe vdekjen e tyre. Në këtë panoramë të përgjithshme, që ka qenë motiv edhe i një analize të mëparshme që kam shkruar në esenë “Kur fiket një histori: poetika e Irma Kurtit” , poetja, e predispozuar në mënyrë të veçantë dhe e pandashme nga tematikat e një sentimenti autentik dhe gjithëpërfshirës, të analizuara me qartësi, pa fanatizëm apo peripeci të guximshme, ngrihet si mbrojtëse e një bote të humbur, të përbërë nga ngjyra, siguri dhe gëzime me familjen, që ka gdhendur tek ajo, jo vetëm mësimin që çdo bërthamë familjeje duhet të ofrojë, po dhe dashurinë për jetën, për tokën, respektin, vlerësimin për të tjerët, përkujdesjen për ndjenjën e përkimit të dyfishtë të tokave të ndara nga një rrip uji.

Qasjet komunikuese, motivet e reflektimit dhe tematikat që dallojnë natyrën e saj poetike, gjenden me bollëk edhe në përmbledhjen e re, Il sole ha emigrato, titulli i së cilës nxjerr menjëherë në pah arsyet e largimit dhe errësirës, të mungesës dhe hendekut. Termi “emigrim” është zgjedhur me kujdes nga Kurti për të nënkuptuar jo vetëm natyrën e saj të dyfishtë si grua shqiptare e natyralizuar në italiane, por mbi të gjitha ndjenjën e vetmisë dhe të trishtimit, të shkëlqimit të errësuar të një kohe të pasur dhe të ndritshme të jetuar në shoqërinë e prindërve të dashur, të cilëve u është dedikuar vëllimi.

Në fakt, mund të thuhet se libri i ri vazhdon në rrugën e ndërmarrë tashmë që në fillimet e rrugëtimit të një poetike intime ku kujtimi personal përfaqëson motivin nxitës. Dalin kështu në dritë, jo pa shqetësimin emocional tipik të kthimit pas të çasteve, rrethana të një jete të mbushur me ngjyra dhe gëzime të përbashkëta që koha ia ka mohuar asaj tanimë, duke e bërë që të bjerë në një dimension të përgjumur, të trazuar, ku ngjyra që mbizotëron është grija, me tone të përziera dhe uniforme: “Ditët / kullojnë gjak e shumë trishtim”.

Kjo përmbledhje, si të mëparshmet, është një tranzicion i ditëve të dominuara nga vështirësitë, ritmet frenetike që nuk reshtin kurrë, ku njerëzit ndjekin interesat e ngushta personale, të humbur ose larg nga ndjenja më e lartë e komunitetit dhe e vëllazërisë së shëndoshë: “Qyteti im i pushtuar nga mjegulla” shkruan në një lirikë ku konturet dhe variacionet meteorologjike shoqërojnë të gjithë poezinë. Kurti del nga ajo enë amfibe dhe ngurruese për të shkuar tek shkëmbimet e vërteta njerëzore që është bota, ku të gjithë portretizohemi brenda një hapësire ​​të pabesë dhe jo mikpritëse, të pavëmendshme e të rrezikshme: “Bota tani është bërë një vend / i pasigurtë dhe i frikshëm në çdo hap”, shkruan ajo. Universi nuk është një hapësirë ​​e hapur, potencialisht e pafundme, me mijëra mundësi dhe rrugë të pafundme për t’u përshkuar, por ka formën e një diçkaje të mbyllur dhe shtypëse, që të mbyt e të kufizon, që të shtyp deri në pikën sa të preferohet vetë-burgimi, largimi, rebelimi i masës, izolimi: “Ndërtesat nuk të lejojnë të marrësh frymë / luksi dhe uria jetojnë së bashku”. Vargjet janë edhe ekzaminim i një epoke konsumiste ku mbizotërojnë unifikimi, materializmi, mungesa e diferencimit dhe barbarizimi i shpirtrave: qytete të zgjeruara dhe të zhurmshme, në të cilat poetja nuk e vë theksin tek hapësirat e përbashkëta si sheshet dhe parqet apo të tjera jo vende, emblema të realitetit, por më tepër tek kabinat sterile të godinave të frikshme, deri tek grataçelat ku njeriu është një insekt në qelinë e tij.

Në këtë “përqafim të dhimbjes” që përmbledhja propozon, rigjejmë poeten në dialog me nënën në një skenar jashtë kohe, dhe për një kohë të gjatë të lënë pezull, ireal, e megjithatë kaq emocionante dhe të nevojshme për shpirtin e saj, rikujtime të figurës së dashur të babait atëhere kur sëmundja i kërcënonte shëndetin.

Poetja, në krahët e mendimit, përshkon itineraret ekzistenciale që e kanë parë të lumtur, i kërkon ato, bisedon me njerëz që e sotmja ia ka privuar dhe që në njëfarë mënyre i ndjen dhe i percepton akoma afër, të pranishëm, duke krijuar një marrëdhënie paranormale me një objektivitet që nuk mund të konfigurohej më mirë. Kështu e gjen plotësimin e dëshirës së saj për t’u “ndjerë e përkëdhelur nga magjia e ëndrrave”.

Tërheqin vëmendjen e lexuesit vargjet e “Letër nënës” ose poezia në të cilën, ashtu si Federico García Lorca bënte në të famshmen “Memento”(Kujto), poetja shëtit në një të nesërme ku nuk do të jetë më: “Kur shpirti im do të flejë larg / nën hijen e një lisi të vjetër, / do të zgjohet sapo të dëgjojë tingullin/ e një poezie dhe të bukurisë së saj”.

Ekziston pastaj ai sentiment i dhimbjes intime, mungesës të ngulët të vendit dhe kulturës së saj: “Nostalgjia / për tokën time bëhet /një mungesë dhe mungesa / kthehet në dhimbje”.

Në atë vuajtje që është e përhershme dhe torturuese, Kurti kundërvë idenë e të mirës universale që shprehet në konceptet e paqes, të përsëritura disa herë, dhe të dritës që në një farë mënyre duhet të dallohet ose të kërkohet. Po ashtu, ajo i njeh poezisë një nga prerogativat më të larta dhe më të pamohueshme: atë që të lehtësojë dhimbjen, të depërtojë në vuajtjen e brendshme, ta amplifikojë, zbërthejë dhe strukturojë për ta kuptuar më mirë. Poezia është, për Kurtin, një mjet themelor i komunikimit që, ndoshta, ndryshe s’mund të ishte aq gjithëpërfshirës dhe i thellë e, në të njëjtën kohë, materie e mrekullueshme që shëron dhe ruan kur është e nevojshme, trupin: një shoqëruese e urtë dhe testament i jetës.

Etiketa: Irma Kurti