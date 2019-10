Digjet makina e gjyqtares në Tiranë, çfarë filmuan kamerat

Ju sugjerojme

Dy makina janë djegur pjesërisht, gjatë natës në zonën pranë “Vasil Shantos” në Tiranë. Njëra prej makinave është në pronësi të Loren Licos, me profesion avokat, djali i gjyqtares së Tiranës, Arjana Lico.

Dy automjetet “Volksvagen Golf 6” dhe “Volksvagen Passat” kanë qenë të parkuara para oborrit të pallatit ku banon gjyqtarja.

Kamerat e sigurisë kanë fiksuar një mashkull me kostum sportiv të bardhe dhe me kapuç, i cili afrohet mjetit “Golf 6” në pronësi të Licos dhe pasi e spërkat me benzinë, i vë zjarrin e largohet me vrap.

Në fillim ka marrë flakë mjeti i Licos e më pas është djegur pjesërisht mjeti tjeter i parkuar pranë saj. Kalimtarët kanë ndërhyrë dhe kanë shuar zjarrin, kësisoj mjetet kanë shpëtuar pa u djegur plotësisht. Në vendngjarje u gjet e sekuestrua në cilësinë e provës materiale një shishe plastike gjysmë e djegur, të cilën përdori autori për të spërkatur makinën me benzinë.

Policia dhe Prokuroria kanë nisur hetimet për zjarrvënie të qëllimshme. Mjeti të cilit iu vendos flaka përdorej kryesisht nga gjyqtarja Lico.

Njoftimi i policisë:

Më datë 06.10.2019, në bulevardin “Bajram Curri”, është përfshirë nga flakët mjeti tip “Wolswagen Golf”, në pronësi të shtetasit L. L

Si pasojë ka pësuar dëmtime të vogla edhe një mjet tjetër që kanë qenë i parkuar në anën e tij.

Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe shkakun e rënies së zjarrit.

Materialet u referuan pranë Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës së parë Tiranë, për veprën penale “Shkatërrimi i pronës me zjarr” mbetur në tentativë.

