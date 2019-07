Dilema e verës: A mund të vishni shapka në punë?

Ju sugjerojme

Temperaturat e larta sa vijnë dhe rritën dhe së bashku me to, rritet edhe dilema se si duhet të vishemi për të përballuar sa më lehtë këto ditë të nxehta. Shapka, pantallona të shkurtra, si dhe një t-shirt, janë praktike për tu veshur gjatë një dite të zakonshme, por a është mirë të vishesh me rroba të tilla në punë, ose a ka një rregull se si duhet të visheni në ambientin e punës gjatë ditëve të nxehta të verës? Kjo më shumë varet nga vendi ku punoni, thotë psikologia e sjelljes së H & M Group, Karolyn Mair.

Veshjet e përmendura më sipër mund të jenë të mira për industritë më progresive siç është teknologjia, por jo e përshtatshme për firmat tradicionale të shërbimeve financiare, thotë ajo. Njerëzit veshin rrobat e caktuara si një mënyrë për t’u përshtatur me kolegët e tyre dhe si një mënyrë për të sinjalizuar se ato identifikohen në vendin e punës.

“Ajo që ne vëmë theksin është më shumë pjesë e identitetit tonë”, thotë Mair. “Kjo është një mënyrë si për të thënë: Ne presim që ju të silleni në një mënyrë të caktuar”. Por kodet e veshjes mund të shihen si një formë e kontrollit social, thotë ajo.

“Ideja është të krijojmë sjellje uniformë, si dhe një pamje uniformë. Ajo që punëdhënësit duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm është të zbusnin kodet e veshjes për gratë gjatë verës dhe jo për burrat, shton ajo. “Nëse punonjësit meshkuj duhet të vishen me një kostum, një kravatë dhe një këmishë me mëngë të gjata, gratë mund të veshin rroba verore dhe rroba më të lehta”, vijon Mair.

Shumë firma kanë lehtësuar kohët e fundit kodet e tyre të veshjes, duke përfshirë bankat kryesore si Goldman Sachs dhe JP Morgan, stafi i të cilëve zakonisht ka veshur gjithmonë kostume. Goldman njoftoi “kodin e veshjes fleksibile të firmës” pak kohë më parë dhe iu tha punonjësve që të zgjedhin veshjet e modës, por gjihmonë duke ruajtur etikën e punës. Në mars, Virgin Atlantic tha gjithashtu se ishin zbutur kërkesat e veshjeve për punonjësit e kompanisë së saj.

Çfarë duhet të vishni?

Kur BBC u kërkoi njerëzve në LinkedIn të tregonin se sa fleksibël ishin firmat e tyre në veshje, shumë prej tyre thanë se punëdhënësit ende kishin një qasje tradicionale. “Vitin e kaluar kur punoja në një kompani tjetër, edhe në ditët më të nxehta ne duhet ti përmbaheshim kodit të veshjes në punë, pra pantallona, këmishë me mëngë të gjata, kravatë, dhe këpucë,” thotë Jason Sweeney, një punonjës në kompaninë e dizajnit grafik Yorkshire. “Ndërsa tani që punoj në një kompani tjetër ne kemi të drejtë të veshim çfarë të duam, dhe nëse është nxehtë, mund të vishemi me shapka, me bluzë, kjo na bën edhe më të lumtur” ka thënë ai.

Andrea Filipou, një studiues i internetit në firmën Digicert të firmës IT, tha se firmat duhet të “vendosnin përparësi mbi veshjet e njerëzve që punojnë në zyra. “Nuk po them se duhet të jetë e pranueshme të hyjmë në ambientin tonë të punës në pizhame, por të pranojmë se njerëzit mund të shkojnë në zyrë pa qenë të detyruar të vishen me kostume gjatë ditëve të nxehta të verës.” -ka thënë ajo./BBC

