Dimri nuk ka ikur – Sot reshje shiu dhe dëbore

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Edhe pse u duk që dimrit i erdhi fundi nuk është pikërisht kështu. Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, dita e mërkurë do të jetë me reshje shiu në të gjithë vendin me intensitet deri mesatar. Lokalisht reshje në formë shtrëngate.





Reshjet e borës do të rikthehen përsëri deri në lartësin mbi 300 m me intensitet deri mesatar. Në Alpe reshjet do të jenë edhe në formën e stuhive të dëborës. Kjo situatë do të shoqërohet edhe me erë hera-herës të vrullshme nga kuadrati i veriut me shpejtësi deri në 20-25m/s.









E gjithë kjo situatë nuk do të zgjasë gjatë, pasi në mbrëmje reshjet e shiut e dëborës ndërpriten, për t’i lënë vendin kthjellimeve.

Etiketa: Moti sot