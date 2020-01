Dinamika e vrasjes në “Astir”/ Dikush i kërkoi 28-vjeçarit të dilte nga lokali (VIDEO)

Ju sugjerojme

Mapo.al ka siguruar pamjet e para nga zona e “Astirit”, ku një person në rrethana ende të paqarta është vrarë me armë zjarri. Identiteti i viktimës ende nuk bëhet me dije. Policia ka publikuar vetëm inicialet dhe bëhet fjalë për 28-vjeçarin V.T. Burime të sigurta për Mapo.al, raportojnë se viktima fillimisht ka qenë në lokal, më pas dikush e ka thirrur për të dalë jashtë dhe pasi ka lënë ambientet e barit, është qëlluar me armë zjarri.

Njoftimi i Policisë









Tiranë /Informacion paraprak Rreth orës 20.45, në Astir, në një rrugicë, në afërsi të një lokali, në rrethana ende të paqarta është plagosur me armë zjarri shtetasi V.T, rreth 28 vjeç, i cili më pas ka gjetur vdekjen. Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e Policisë, të cilat kanë bërë rrethimin e zonës në një perimetër të gjerë. Janë ngritur pika kontrolli në të gjitha akset rrugore si dhe vijon puna nga grupi hetimor për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, grumbullimin dhe fiksimin e çdo prove që do çojë në zbardhjen e ngjarjes, identifikimin dhe arrestimin e autorëve

LEXO EDHE:

Etiketa: astir