Disa të vërteta për aftësinë tonë për të përballuar koronavirusin

Nga Edvin Prifti*

Vdekjet e para të shënuara në Itali nga infeksioni i koronavirusit na bëjnë të ndjehemi akoma edhe me afër ndaj ngjarjeve te cilat mund të jenë shkaterrimtare për njerëzit dhe popullin tonë. Masat drakoniane që janë marrë në vendin e origjinës të këtij infeksioni viral dhe që po shoqërohen me masa akoma edhe më të ashpra në vendet pranë duhet të na bëjnë të mendojmë akoma edhe më seriozisht se si duhet të pergjigjemi në këto kushte. Mendoj që gjithmonë ka momente relaksi dhe llafesh, proklamatash, por kur ndodhemi përballë fataliteteve të mundshme duhet një seriozitet i jashtëzakonshëm dhe profesionalizëm i çdo strukture.









E para diagnostikimi në kohë rekord:

Dje po interesohesha, dhe mu tha nga një prej specialisteve tanë më të mirë të semundjeve infektive që, real time PCR, është kërkuar nga laboratori i mikrobiologjise në QSUT dhe nuk është realizuar pasi PPP nuk e parashikon. Atëherë une them që zoterinj – këtu ndodhemi përballe një çështje të sigurise kombetare. Une nuk e di se ç’mund të konsiderohet tjeter gjë brenda nocionit të sigurise kombetare. Dhe në këto kushte, dikush mund të ketë paturpesine të kthejë një pergjigje të tille. Nga ana tjetër, ne si universitet na duket një gjë normale kjo?! Nëse kjo PPP reagon në këtë mënyre atëherë pa dyshim që duhet rishikuar pasi është totalisht e padrejte dhe aspak shkencore, bllokon hulumtimin që në pikenisje, dhe rrezikon dhe cenon jeten. Kur i mohohet të vetmes qender universitare hulumtimi dhe diagnostikimi, atëhere kush do ta beje? Dikush më tha se mund te diagnostikohet në institutin e shendetit publik. Kjo është gjë shumë e mire, Po si mund të mohohet diagnostikimi në QSUT.

E dyta: karantina

Asgjë nga fronti i lindjes. Nuk dime se si, ku, në çkushte. Mos na duket çudi, pasi mund të jetë secili prej nesh kandidat për në karantinë dhe mendoj që njerëzit duhet të jenë në dijeni të gjithçkaje.

E treta: trajtimi

Këta të semurë në fund, kanë nevojë për ventilim mekanik të drejtuar ose oksigjenim artificial. Përsa i përket ventilimit mekanik, në Shqipëri ne kemi vetëm 140 ventilatorë mekanikë, këtu përfshirë edhe strukturat private që do të thotë, që sikur tjua mohojmë ventilimin mekanik gjithë të semureve të tjerë atëherë vendi ynë mund të trajtojë vetëm 140 të semurë njëkohësisht. Oksigjenimi artificial që ka të bëjë me nje aparat tjetër që quhet Extracorporeal membrane oxygenator ose ECMO, të cilin kemi vite që e kërkojmë me ngulm në kardiokirurgji, por sidomos pas epidemise se H1N1 si e vetmja alternativë për të mbajtur në jetë këta të sëmurë, nuk ka asnjë aparat të tillë në Shqipëri.

Afërsia me Lombardinë, shkëmbimet në njerez dhe mallra me Italinë na shtyn që duhet menduar seriozisht për përballjen me koronavirusin. Nuk mund të sillemi sikur është një gjë larg nesh. Çdonjeri prej nesh, politikanë, biznesmenë, ambasadorë, ministra dhe deputetë, por veçanërisht personeli shendetesor, mund të jenë të infektuarit e radhës. Nga 29 të infektuar në Itali, 5 janë personel shendetesor. Domine Quo Vadis?!

*Shef i Kardiokirurgjisë në QSUT, titulli është i redaksisë së gazetës Mapo

