Dita e dytë e Kongresit të PS, në fokus situata politike, Anti KÇK dhe rindërtimi

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Rindërtimi, Anti-KÇK, integrimi europian dhe rajonal do të jenë çështjet kryesore të cilat do të diskutohen këtë të shtunë në ditën e dytë të Kongresit Zgjedhor treditor të PS. Punimet do të ndahen në tre seanca. Në orën 10:00 do të hapet nga Sekretari i Përgjithshëm i PS dhe më pas do të jenë ministrat që sipas sektorëve do të raportojnë për punën dhe sfidat e qeverisë.

Kjo seancë publike do të mbyllet me fjalën e Kryeministri, njëkohësisht kryesocialistit Edi Rama. Për 3 orë me radhë socialistët do të përfshihen në një debat mes tyre pa praninë e mendiave, për gjendjen e strukturave të PS, ndryshimet në statut si dhe prezantimi i axhendës politike të PS deri në qershor të 2021, ku vendi do të shkojë në zgjedhje parlamentare.









Më pas në orën 15:00 rreth 1500 delegatë do të zgjedhin 134 emrat e rinj të Asamblesë.

Edhe pse në tre ditët e Kongresit do t’i jepet prioritet grave dhe të rinjtë, të “vjetrit” socialistë shprehen ende të pakënaqur.

8-ish zyrtarë të selisë rozë, disa prej tyre kundërshtarë të Edi Ramës, i kërkojnë zyrtarisht Kongresit që merret parasysh mocioni me 10 pika për reformimin e Partisë Socialiste.

Programi i Kongresit të PS për të shtunën

10.00 – Hapja e Kongresit. Seanca e Parë

Fjala e hapjes nga Sekretari i Përgjithshëm i PS, Taulant BALLA

Përshëndetje nga Presidenti i Partisë Socialiste Europiane, Sergei STANISHEV

Raportim mbi drejtimet kryesore të politikave tona legjislative dhe qeverisëse

Rindërtimi pas tërmetit të 26 nëntorit 2019

Pakti për Universitetin dhe politikat arsimore

Drejtësia dhe sundimi i ligjit

Energjia dhe Infrastruktura

Shqipëria që duam dhe turizmi

E drejta e pronës, mbrojtja e territorit dhe procesi i legalizimeve

Integrimi Europian dhe Rajonal

Fjala e Kryeministrit të Shqipërisë, Kryetarit të PS, EDI RAMA

12.00 – Seanca e Dytë

Raporti i Komisionit të Verifikimit të Mandateve, Kryetari i Komisionit, Shpëtim CAMI

Raport mbi gjendjen e strukturave të PS, Sekretari Organizativ dhe i Koordinimit Elektoral të PS, Arben PËLLUMBI

Programi Politik “ SHQIPËRIA QË DUAM 2030” , Sekretari për Koordinimin e Keshillave të Rajoneve, Ilir BEQAJ

Prezantimi i ndryshimeve dhe përmirësimeve në Statutin e Partisë, Alket HYSENI

Agjenda politike e PS deri në Qershor 2021, Sekretari i Përgjithshëm, Taulant BALLA

DISKUTIME

15.00 – Seanca e Tretë

Organizimi i procesit të votimit dhe numërimit të votave për zgjedhjen e anëtarëve të Asamblesë Kombëtare dhe të Komisionit të Garancive Statutore & Etikës të partisë

Etiketa: Edi Rama