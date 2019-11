Pavarësia/ Meta: Ndero flamurin, bashkou me të prekurit nga tërmeti

Ju sugjerojme

Presidenti Ilir Meta u ka bërë thirrje shqiptarëve me rastin e 107-vjetorit të Pavarësisë që të angazhohen për të nderuar flamurin kuqezi, duke i qendruar në krah familjeve dhe kryesisht fëmijëve të prekur nga tërmeti i fuqishëm me magnitudë 6.4 ballë.

Në postimin e tij në “Facebook”, Meta ndan me ndjekësit takimin me vogëlushen Amelia në Thumanë, e cila, ndonëse jeton prej dy ditësh në çadër dhe në kushte të vështira, kishte zgjedhur të vishej me ngjyrat e Flamurit Kombëtar.









“Sa më shumë të bëjmë sot për këta fëmijë, aq më shumë ata do ta nderojnë Flamurin tonë Kombëtar dhe shtetin e tyre kur të rriten”-kështu e përmbyll statusin presidenti.

Etiketa: DITA E PAVARESISE