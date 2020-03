“Ditë e mbushur me pasion dhe emicione”/ Horoskopi për ditën e sotme

Ju sugjerojme



Dashi

Ata qe janë ne çift nuk do kuptohen si duhet me partnerin dhe mosmarrëveshjet ne çift do jene te mëdha. Vetëm ne mbrëmje situata do përmirësohet paksa. Beqaret do kenë mundësi për takime serioze dhe jo thjesht për aventura kalimtare. Shfrytëzojeni ditën! Merkuri do jete planeti qe do ua mbroje financat dhe nuk do ju lejoje te tundoheni për te kryer shpenzime marramendëse.





Demi

Nuk do jete shume thjeshte sot për te gjetur ekuilibrin ne jetën tuaj ne çift sepse si ju ashtu edhe partneri do dëshironi te dale e juaja. Me këtë kokëfortësi nuk keni për te shkuar askund. Beqaret do pëlqejnë shume një person qe nuk është i lire. Kujdes mos hidhni hapa te nxituar. Ne planin financiar duhet ta studioni mire situatën para se te kryeni shpenzime.









Binjaket

Flisni sa me hapur me partnerin tuaj sot për gjithçka qe ju mundon sepse po i anashkaluar gjerat situata do ndërlikohet me vone. Beqaret do tërhiqen se tepërmi nga personat qe kane ardhur rishtazi ne zyre ose ne pune. ara se te hidhni çdo hap njihuni me mire me ta. Ne planin financiar do ju duhet te merrni disa para hua për t’ia dale mbanë.

Gaforrja

Do jeni shume xheloze për partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe do dëshironi ta keni gjithë kohës ne mbikëqyrje. Mos e teproni sepse debatet mund te jene aq te mëdha saqë nuk do dini nga t’ia mbani. Beqaret do jene te pasigurte dhe konfuze për atë qe duan te bëjnë. Ne planin financiar ka rrezik te përballeni me surpriza te këqija për shkak te pamaturisë qe keni treguar.

Luani

Nuk do jeni ne humor te mire gjate kësaj dite dhe do debatoni edhe për gjene me te vogël me atë qe keni ne krah. Disa mund te kenë partnere te duruar, por disa te tjerë jo. Kujdes sepse situata mund te dale tërësisht jashtë kontrollit. Beqaret do kenë vetëm njohje te reja dhe asgjë me tepër. ne planin financiar nuk duhet te shpenzoni me sy mbyllur.

Virgjeresha

Do jeni gjithë kohës ne dispozicion te partnerit tuaj sot dhe marrëdhënia ne çift do filloje te ngrohet. Ai qe keni ne krah nga ana e tij do mendoje për ndonjë dhurate surprize. Beqaret do jene te kthjellet dhe mjaft realiste. Ëndrrat me sy hapur nuk janë për ta. Financat do kërkojnë me tepër vëmendje dhe durim. Do e përmirësoni shpejt situatën po vazhduat kështu.

Peshorja

Qielli i dashurisë do jete i kthjellet gjate kësaj dite. Do keni një komunikim mjaft te mire me partnerin tuaj dhe nuk do debatoni për asgjë. Beqaret do jene mjaft ambicioze dhe nuk do kënaqen me ato takime qe do realizojnë sot. Do bënit mire t’i shtrinit këmbët sa keni jorganin. Financat nuk do jene ne gjendjen me te mire. Kujdes me çdo lloj shpenzimi.

Akrepi

Dite shume e zakonshme kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Gjithçka do vazhdoje te jete po njësoj. Për beqaret nga ana tjetër gjerat do ndryshojnë tërësisht. Ata do kenë disa njohje mbresëlënëse qe ne orët e para te ditës dhe do vazhdojnë te njihen me ta. Ne planin financiar duhet te shpenzoni me maturi nëse nuk doni probleme me vone.

Shigjetari

Partneri do iu plotësojë një nga dëshirat tuaja me te zjarrta gjate kësaj dite dhe kjo do ju beje te ndiheni si ne ëndërr. Do e përqafoni dhe do dashuroni edhe njëherë atë. Beqaret mund te fillojnë disa aventura emocionuese, por afatshkurtra. Ne planin financiar, po nuk u treguat te kujdesshëm do përballeni me probleme goxha serioze. Mos e teproni me asnjë shpenzim.

Bricjapi

Jeta ne çift nuk do jete ajo qe do ju shqetësojë gjate kësaj dite dhe nuk do i kushtoni shume vëmendje, Gjithçka do jete si çdo dite. Beqaret do vazhdojnë ende te jene ne kërkim te princit te tyre te kaltër, por serish nuk do e gjejnë dot atë. Ne planin financiar do e dini mire çfarë hapash te hidhni qe situata te përmirësohet. Disa familjare do ju japin ndihmën e tyre.

Ujori

Dite e mbushur me pasion dhe emocione pa fund kjo e sotmja. Do ndiheni shpesh si ne ëndërr dhe do dëshironi qe dita te mos mbaroje kurrë. Beqaret do vendosin arsyen para zemrës dhe nuk do hedhin asnjë hap te nxituar gjate kësaj dite. Me financat do tregoheni te kujdesshëm dhe situata do vazhdoje te mbetet e qëndrueshme si me pare.

Peshqit

Sot ne vend qe të mendoni aventura kalimtare me dike tjetër, kushtojini me tepër vëmendje personit qe keni ne krah. Ai do ketë me shume se kurrë nevoje për ju. Beqaret do takojnë një person te shenjës se binjakeve me te cilin do kenë një komunikim te mire. Zemra do ju rrahe fort qe ne takimin e pare. Situata financiare do filloje dalëngadalë te përmirësohet.