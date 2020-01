“Ditë pozitive për dashurinë”/ Njihuni me parashikimin e yjeve për shenjën tuaj

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e mërkurë 22 janar 2020 për ju. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi









Ndonjë komplikim në punë, mund të shkaktojë probleme në raportin në çift, ndaj mundohuni që të mos i merrni kohë dashurisë, për shkak të profesionit. Ndonjë problem ekonomik, do të kërkojë zgjidhje.

Demi

Bëni mirë që të shkëputeni nga e kaluara, pasi vetëm në këtë mënyrë do të keni mundësi që të jetoni vërtetë. Kjo është një periudhë e rëndësishme për dashurinë dhe ndjenjat, me kusht që të mos mendoni më, lidhur me atë që ju ka lënduar në të kaluarën. Shikoni përpara, nuk do të mungojnë dashuritë e reja. Në punë, do të ketë marrëveshje të frytshme.

Binjakët

Do të ketë ndonjë problem për gjithë ata që sapo kanë dalë nga një lidhje. Do të kenë dëshirë t’u dashuruar, por ndjejnë se diçka do të mungojë. Në punë, do të nisë një fazë rikuperimi.

Gaforrja

Mundohuni që të jeni të kujdesshëm në raport me të tjerët, pasi Hëna do të ketë ndikim negativ dhe mund t’iu shkaktojë probleme. Edhe në punë, mundohuni që të mos bëni zgjedhje të guximshme dhe shtyjini diskutimet për momente më të mira.

Luani

E mërkura do të jetë mjaft pozitive për dashurinë, ku ata që janë vetëm do të kenë mundësi për të pasur takime interesante, ndaj nuk duhet të rrinë mbyllur në shtëpi. Në punë, mos i refuzoni mundësitë e reja.

Virgjëresha

Dita do të jetë nën ritmin e duhur sa i takon ndjenjave, për shkak se mund të ketë largime që dhembin. Në punë, nëse keni punuar mirë më parë, tashmë është koha për të marrë shpërblimin e merituar.

Peshorja

Mundohuni që të shmangni mbingarkesën. Do të jeni shumë të ngarkuar me punë, por edhe në nivelin emocional. Sa i takon punës, mund të ketë tensione, sidomos për gjithë ata që nuk kanë shumë që kanë ndryshuar pozicion.

Akrepi

Mundohuni që të shmangni tensionet dhe konfliktet e kota! Mbrëmja do të jetë mjaft e mirë për dashurinë. Në punë do të ndiheni disi të lodhur, edhe pse Hëna do të stimulojë intuitën e mirë.

Shigjetari

Venusi do të ketë ndikim të kundërt në shenjën tuaj, ndaj këshillohet që të bëni kujdes, sidomos sa i takon takimeve të reja, pasi mund të lindë diçka interesante. Lidhur me profesionin, priten pritshmëri të mira në punë.

Bricjapi

Historitë e dashurisë të lindura prej pak kohësh do të jenë mjaft intriguese. Ajo që do të lindë në këtë periudhë do të ecë mjaft mirë. Dita do të jetë mjaft pozitive, sa i takon kontakteve në punë.

Ujori

Ju pret një e mërkurë pozitive, ku Mërkuri dhe Dielli do të jenë në shenjën tuaj dhe ndjenjat do të jenë mjaft të favorshme. Mund të lindë një histori e re, ku emocionet do të jenë më të forta dhe më të bukura. Në punë, takimet dhe negociatat janë mjaft të favorshme.

Peshqit

Edhe pse jeni disi nervoz, dita do të jetë mjaft pozitive për ndjenjat. Në punë do të keni mundësi që të bini në sy. E vetmja gjë për të cilën duhet të tregoheni të kujdesshëm, është që të mos tensionoheni.

