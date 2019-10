Horoskopi sot/ Ditë pozitive për paratë dhe punën për këto shenja

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e diel 27 tetor 2019. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Kjo e diel do të jetë disi e trazuar dhe e mbushur me tensione, ndaj bëni mirë që të shmangni diskutimet. Ndonjëherë është më mirë të rrihet heshtur se sa të ngjallen polemika pafund.









Demi

Duhet të mundoheni që të qetësoheni, pasi së fundmi keni qenë shumë në ankth. Natyrisht keni pasur qëllimet tuaja, por fatmirësisht me afrimin e nëntorit, presioni i yjeve do të largohet. Muaji që po afron do të jetë shumë më i mirë, sidomos për sa i takon ndjenjave. Nëse keni pasur një problem ligjor me ish-in, mundohuni që të gjeni një marrëveshje.

Binjakët

Ju pret një ditë pozitive gjatë së cilës mund të përfitoni për të sqaruar disa situata që vijojnë të jen konfuze. Kjo gjë vlen edhe për ndjenjat, ku nëse keni pasur keqkuptime në ditët e kaluara, ka ardhur momenti i rikuperimit. Tashmë do të ndiheni më të fortë dhe energjik, ndaj mundohuni të lini pas krahëve çdo zhvillim negativ të muajve të fundit.

Gaforrja

Kjo e diel do të jetë pozitive lidhur me paratë dhe punën, sidomos për gjithë ata që kanë një aktivitet të tyren. Ndërkohë mund të ketë probleme dhe shqetësime lidhur me ndjenjat dhe emocionet, si në dashuri edhe në familje.

Luani

Dashuria mund të jetë protagoniste e ditës, por duhet të bëni shumë kujdes, pasi nga njëra anë Hëna ju mbron dhe nga ana tjetër, Dielli, Mërkuri dhe Venusi, janë të kundërt. Mundohuni që të bëni kujdesin maksimal lidhur me atë që do të thoni, pasi mund të ketë ndonjë keqkuptim i cili do të sjellë tensione. Duhet të jeni më të zotët për të rivendosur harmoninë, në mënyrë që të mos arrini në debate.

Virgjëresha

Kjo ditë do të jetë mjaft pozitive, por do të ndiheni nën ankth dhe frikë për të ardhmen. Keni nevojë për më shumë siguri në sferën ekonomike, në mënyrë që të mos përballeni me kriza. Mundohuni veçse të mos viheni nën pushtetin e panikut.

Peshorja

Ju pret një ditë shumë pozitive sa i takon dashurisë, ku një histori e mund të transformohet në diçka shumë të bukur. Lëreni veten të udhëhiqet nga emocionet, pa pasur frikë.

Akrepi

Për të lindurit e kësaj shenje ka nisur një fazë e rëndësishme dhe e diela do të jetë mjaft pozitive, ku planetet do të jenë në favorin tuaj. Dielli, Mërkuri, Venusi dhe Hëna janë në anën tuaj. Kështu që rrini të qetë pasi diçka mjaft pozitive do të ndodhë.

Shigjetari

Kjo e diel do të jetë mjaft pozitive, ku tejet të favorizuara do të jenë raportet ndërpersonale dhe takimet me njerëz të rinj. Mundohuni që ti përjetoni situatat sa më lehtë të jetë e mundur dhe të shihni përpara me optimizëm.

Bricjapi

Kjo e diel do të jetë disi nën ritmin e duhur, ndaj përfitoni për t’u qetësuar dhe për të menduar se çfarë dëshironi nga e ardhmja. Keni projekte për jetën tuaj ndaj planifikojini me detaje. Nëse ndiheni të lodhur, mundohuni që të gjeni më shumë kohë për veten tuaj. Po ashtu duhet të bëni kujdes ndaj debateve në familje.

Ujori

Ju pret një ditë konfliktuale gjatë së cilës mund të dalin probleme në sferën sentimentale, personale ose profesionale. Mund të përballeni edhe me çështje që kërkojnë zgjidhje ose mund të dalin tensione dhe debate shqetësuese.

Peshqit

Ndonjëherë diçka që sapo ka lindur, mund të shndërrohet në të rëndësishme krejt papritur, kështu që gjatë këtyre ditëve jepuni vlerën e duhur njohjeve të reja, të cilat mund të kthehen në miqësi shumë të mirë. Jeni në një fazë rikuperimi në sajë të ndikimit të Diellit, Mërkurit dhe Venusit, të cilët janë në anën tuaj. Shijojeni të dielën, edhe në dashuri gjërat do të lëvizin.

