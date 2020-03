“Ditë shumë e paqëndrueshme për këto shenja”/ Horoskopi ditor

Ju sugjerojme



Dashi

Neptuni do ua qartësojë mendimet gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift. Do reflektoni edhe për disa gabime qe keni bere ne te kaluarën dhe do dini si te kërkoni falje. Beqaret do arrijnë me ne fund te krijojnë një lidhje serioze dhe te qëndrueshme. Situata financiare do jete mjaft e qëndrueshme nëse merrni masat e duhura dhe nuk tregoheni te nxituar.





Demi

Te gjithë planetët do e mbrojnë sot jetën tuaj ne çift dhe do krijojnë një klime sa me harmonike. Do dashuroheni ashtu si do e ndjeni. Beqaret nuk do kënaqen me takimet qe do realizojnë dhe do mbeten serish me te njëjtin status. Ne planin financiar çdo gjë do varet nga sjellja juaj. Po shpenzuat kuturu do keni goxha probleme dhe vështirësi.









Binjaket

Do e forconi edhe me tepër lidhjen në çift gjate kësaj dite dhe do e keni me te lehte te flisni hapur për gjithçka me partnerin tuaj. Nëse zemra juaj është e lire, ka mundësi qe sot te rrahe për dike. Sido qe te vijnë punët, nuk duhet te nxitoheni. Me financat mos luani sh7ume sepse situata mund te behet goxha problematike. Mos shpenzoni kuturi dhe mos jepni hua.

Gaforrja

Qëndrojini besnike partnerit tuaj gjatë kësaj dite nëse nuk doni qe ta humbni atë përgjithmonë. Një gabim i vogël mund te kushtoje shtrenjte. Beqaret do jene gjithë kohës ne kërkim te princit te kaltër, por nuk do arrijnë ta gjejnë dot. Dita e sotme do jete shume e favorshme për financat. Ato do kenë edhe me shume përmirësime nga sa ju e prisnit.

Luani

Komunikimi ne çift do jete shume i forte gjate kësaj dite. Do merreni vesh shume mire me atë qe keni ne krah dhe nuk do krijohen ne asnjë moment asnjë mosmarrëveshje. Beqaret duhet te tregohen akoma te duruar ne mënyrë qe te gjejnë personin e duhur. Financat do jene te çekuilibruara prandaj duhet shume maturi me çdo lëvizje qe do kryeni.

Virgjeresha

Sot do ketë darka romantike për te dashuruarit dhe emocionet do shtohen furishëm. Gjithçka do jete si ne një ëndërr kështu qe shfrytëzoni çdo sekonde. Beqaret nuk duhet te shohin sa njërin person personin tjetër, por te përqendrohen tek njeri. Buxhetin do e menaxhoni me shume përkujdes fale shtytjes qe do ju beje Saturni. Di jeni edhe shume te duruar.

Peshorja

Do jeni shume konfuze gjate kësaj dite ju te dashuruarit dhe nuk do dini çfarë te bëni. Edhe partneri do jete i ngarkuar me pune dhe nuk do iu kushtoje dot vëmendjen e duhur. Beqaret nuk duhet te hedhin hapa te nxituar pa qene te sigurte pe rate qe do ndodhe. Financat do jene me te mira se disa dite me pare kështu qe mund te kryeni edhe ndonjë shpenzim me tepër.

Akrepi

Urani do jete i pozicionuar keq gjate kësaj dite ne jetën tuaj sentimentale dhe mosmarrëveshjet me partnerin do jene te njëpasnjëshme. Kujdes! Beqaret do kenë mundësi pafund për takime, por nuk do jene te vendosur te hedhin hapa me tej. Ne planin financiar do përballeni me probleme goxha serioze. Asgjë nuk ka për te shkuar ashtu si e kishit menduar.

Shigjetari

Dite shume e bukur dhe me diell kjo e sotmja. Marrëdhënia me partnerin do jete e ngrohte dhe nuk do shfaqen aspak keqkuptime. Beqareve nuk do ju pëlqejë asnjeri nga personat qe do i joshe, kështu qe do mbeten serish te vetmuar. Ne planin financiar do keni me shume fat se kurrë me pare. Gjendja do filloje te përmirësohet ne mënyrë te habitshme.

Bricjapi

Do keni shume pune gjate kësaj dite dhe do lodheni aq shume saqë nuk do mund t’i përkushtoheni dot partnerit. Nëse flisni me te hapur ai do iu kuptoje. Beqaret do mund te fillojnë veçse aventura kalimtare, asgjë me shume sesa aq. Gjendja e te ardhurave do jete goxha delikate. Ne disa momente mund te mbeteni edhe pa para ne xhep.

Ujori

Dite shume e paqëndrueshme kjo e sotmja për ata qe e kane një lidhje. Ne disa momente mund te ketë debate goxha te forta te cilat do ju bëjnë te ndiheni me te vërtetë keq. Beqaret nuk duhet te bëjnë sakrifica ekstreme vetëm për te gjetur princin e kaltër. Financat do jene te mira nëse shpenzoni aq sa ua mban xhepi dhe tregoheni gjithë kohës te organizuar.

Peshqit

Dite shume e rëndësishme kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Do merren vendime me te vërtetë shume te rëndësishme. Edhe beqaret do kenë ndryshime pozitive fale disa takimeve qe do realizojnë. Te ardhurat do përmirësohen ndjeshëm fale një shpërblimi te majme qe do merrni nga një pune qe keni kryer. Ia ka vlejtur lodhja.