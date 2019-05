Ditët e fundit të punimeve/ Pamje me dron nga “Arena Kombëtare”

Ju sugjerojme

“Arena Kombëtare” do t’i hap dyert në ndeshjen e radhës që Kombëtarja do të ketë për kualifikueset e Europianit në muajin shtator, por nuk do të jetë gati për kuqezinjtë tanë ndaj Moldavisë në 11 qershor, ashtu siç edhe të gjithë shpresonin. Inaugurimi i stadiumit të ri pritet të bëhet ditët e para të shtatorit.

Nëpërmjet një video profesionale të cilën mund ta ndiqni edhe më poshtë, mund të shijoni pamjen mbresëlënëse të stadiumit të ri. Sigurisht që edhe terreni është një çështje e rëndësishme për imazhin e një vendi.

Ndryshe nga shumë vite më parë, Shqipëria ka shtuar terrenet sportive me kushte të mira, me Kombëtaren që do të ketë tre alternativa mes kryeqytetit, Shkodrës dhe Elbasanit për të zhvilluar ndeshjet e saj.

Etiketa: Arena Kombëtare