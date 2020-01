Ju sugjerojme

Ditmir Bushati caktohet i dërguar i posaçëm për OSBE-në. Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi në faqen zyrtare të OSBE.

Në dallim me emërimet e tjera që mbulojnë një fushë specifike, Bushati në cilësinë e të dërguarit të posaçëm do të trajtojë çështje dhe problematika të të gjitha fushave, me të cilat kryesia mund të përballet gjatë drejtimit të organizatës.









I dërguari i posaçëm është një risi e presidencës shqiptare të OSBE-së, pasi presidencat e shkuara nuk kanë pasur një pozicion të tillë.

Kur Shqipëria fitoi drejtimin e Presidencës së OSBE-së për vitin 2020, Ditmir Bushati shërbente në detyrën e Ministrit të Jashtëm. Ai u shkarkua nga detyra vetëm një muaj më pas.

Etiketa: Ditmir Bushati