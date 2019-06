Dizenjuesi i iPhone largohet nga Apple

Ju sugjerojme

Sir Jony Ive, i cili për më shumë se dy dekada ndihmoi Apple të bëhej kompania më e vlefshme në botë, po largohet për të krijuar sipërmarrjen e tij. Dizenjuesi i iMac, iPod and iPhone, do largohet më vonë këtë vit për të krijuar firmën kreative, LoveFrom, me Apple si klientin e saj të parë.

“Është koha e duhur për të bërë ndryshim,”-tha ai.

Sir Jonathan tha në një deklaratë: se: “Pas afro 30 vitesh punë dhe projektesh të panumërta, jam më krenar për punën e qëndrueshme që kemi bërë për të krijuar një ekip, proces dhe kulturë të dizenjimit në Apple që është pa shok.”

Dihet shume pak për LoveFrom, por do të jetë me bazë në Kaliforni dhe ka raportime se fokusi do jetë teknologjia. Lajmet për largimin e tij erdhën në një intervistë ekskluzive për Financial Times.

Në artikull Sir Jonathan tha se Marc Newson, një mik dhe bashkëpunëtor në Apple, gjithashtu do ti bashkohej firmës së re.

Etiketa: Apple