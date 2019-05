Djali i biznesmenit: Kush ishte objektivi i atentatit në Vlorë

Ju sugjerojme

Një tjetër ngjarje e rëndë tronditi ditën e premte Vlorën. Mësohet se atentati më arme në qytetin bregdetar kishte për objektiv djalin e një biznesmeni të njohur në këtë qytet. Bëhet fjalë për Ines Hajrulla, djali i biznesmenit vlonjat, Robert Hajrulla.

Sipas Vizion Plus, 27-vjeçarit i është bërë atentat në nëntor 2017, teksa iu tritol në makinë po në lagjen ”Hajro Çakërri”. Ai mori dëmtime të rënda në të dyja këmbët duke vendosur proteza. Si pasojë e shpërthimit i riu humbi të dyja këmbët dhe i mbuluar nga gjaku kërkonte ndihmën e kalimtarëve.

Megjithatë pas kësaj ngjarje ai u arrestua, pasi policia i gjeti një armë pa leje. Ines Hajrulla është përson me precedente penale. Ai ka lidhje me grupin “Llanaj” të përfshirë në konflikte me vrasje ne Vlorë. Po ashtu ai ka qënë shok me Edison Harizajn, i vrarë gjithashtu në vitin 2018.

Sipas gazetës Panorama, nga ana tjetër, ai ka qenë i dyshuar edhe për një grabitje me armë, po në Vlorë, por pas arrestimit u la i lirë për mungesë provash. Vitin e kaluar ai pati sërish probleme me policinë, pasi u mor në pyetje në lidhje me zhdukjen e Elvis Troqes.

Djalit të biznesmenit, në serinë e ngjarjeve të rënda në këtë qytet, i është vrarë në atentat afër Ujit të Ftohte edhe kushëriri Renato Omeri.

Këtë herë Ines Hajrulla për fatin e tij të mirë pasi shpëtoi nga atentati, teksa persona të paidentifikuar goditen me armë drejt makinës ku ishte djali i biznesmenit.

I riu arriti të largohej me shpejtësi duke dalë nga makina, ndërsa plumbat e atentatoreve kapën një kalimtar të rastësishëm, Dajko Cenodemajn, i cili është jashtë rrezikut për jetën.

