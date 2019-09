Djali i vishet me fustan, Meghan Fox: Jam shumë liberale me të

Ju sugjerojme

Aktorja e njohur Meghan Fox ka folur së fundmi për mënyrën se si ka zgjedhur t’i rrisë fëmijët. Në një intervistë për “The Talk”, Meghan ka komentuar edhe dëshirën e djalit të saj Noah për të veshur fustane.

“Ai i vizaton veshjet e tij. Është shumë i talentuar, po është vetëm gjashtë vjeç. E pëlqen vërtetë modën. Ndonjëherë, ai vishet vetë dhe ka raste që pëlqen të veshë fustane. Unë jam shumë liberale me të. Por këtu në Kaliforni, ai përballet me djem që i thonë: Djemtë nuk veshin fustane dhe nuk vishen me rozë”-është shprehur Fox, duke shtuar se së bashku me bashkëshortin e saj është munduar që t’i rrisë fëmijët me vetëbesim dhe të mos bien pre e bullizmit.

“Kur ai vjen në shtëpi, e pyes se si i shkoi dita në shkollë. Ai më përgjigjet: Mirë, të gjithë djemtë qeshën kur hyra në klasë, por nuk më intereson”-ka vijuar më tej Meghan.

Etiketa: Meghan Fox