Dje nisi puna për shkarkimin, Meta: Kjo është foto e jetës time

Një ditë më parë Kuvendi miratoi me 101 vota pro ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta, për shkak të anulimit të zgjedhjeve të 30 Qershorit. Sot Ilir Meta ka publikuar një foto në rrjetin social “Facebook” të ditës që u betua në parlament si President i Republikës.

Meta e shoqëron foton me një koment ku thotë “Photo of my life!(Foto e jetës time), Shqipëria e para”. Pas punës së komisionit hetimor, mazhoranca do të votojë në parlament për shkarkimin e Metës.

Etiketa: foto e jetes se Ilir Metes