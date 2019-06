Djegia e KZAZ/Rama: Ndëshkimi do jetë shembullor dhe fundi i sigurt

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama reagon ashpër pas incidentit në Bushat, Bashkia e Vaut të Dejës ku u dogjën fletët e votimit në KZAZ-në nr.6, vendosur në shkollën “Ndre Mjeda”. PD ka mohuar përfshirjen e militantëve të saj, ndërsa Rama deklaron se “ndëshkimi do jetë shembullor për ata që prekin zgjedhjet e 30 qershorit”.

Kryeministri Rama në Twitter:

Sulmi mbi KZAZ-në e Vaut të Dejës është shfaqja e egër e dëshpërimit të L.Bashës, M.Kryemadhit, I.Metës dhe S.Berishës, nga fundi i sigurtë me turp ditën e dielë i aventurës së tyre antikombëtare, për të marrë peng zgjedhjet që të marrin peng Shqipërinë .Ndëshkimi do jetë shembullor.

As kjo shfaqje turpi dhe asnjë shfaqje tjetër e këtij lloji, nuk e ndal dot më gremisjen e të katër aventurierëve në gropën që hapën për këtë popull e për këtë vend! Kush prek zgjedhjet për llogari të tyre do përballet me të gjithë forcën e ligjit dhe pasojat e paralajmëruara.

