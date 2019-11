Ju sugjerojme

Kosova do të luajë kundër Anglisë, nesër në orën 18:00, në shtëpi, në një sfidë të vlefshme për eliminatoret e Euro 2020.

Në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”, kanë zbritur nga avioni lojtarët e Anglisë, që janë pritur me lule, me tapet të kuq dhe me vajza bukuroshe, të cilat me një buzëqeshje miqësore, u dhuruan lule “Tre luanëve”.











