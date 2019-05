“Do doja të isha shkëmbi”, Kroos i dërgon mesazhin epik Ronaldos

Ju sugjerojme

Mesfushori i Real Madridit, Toni Kroos, e ka provokuar në mënyrë epike ish-shokun e ekipit, Cristiano Ronaldo, teksa ishte i pranishëm në një shfaqje televizive gjermane. Fituesi i Kupës së Botës ishte të hënën në mbrëmje në mesin e mysafirëve të emisionit “Late Night Berlin”. Një rregull në atë program kërkon që të pranishmit të lënë komente për të qeshur nga llogaritë e tyre personale të Instagram-it në postimet e njerëzve të tjerë të famshëm.

Kroos ishte i lumtur të përfshihej në këtë “garë”. Ish-kolegu i tij te Real Madridi, CR7, ishte objektiv i lakmueshëm për ndërkombëtarin e Gjermanisë. Pesë herë fituesi i “Topit të Artë” është sportisti më i ndjekur në rrjetet sociale dhe rregullisht ndan për ndjekësit foto dhe video nga jeta profesionale dhe personale e tij.

Një fotografi e veçantë e portugezit kapi vëmendjen e Kroos, gjatë episodit të tij të detyrueshëm të “ngacmimit virtual”, siç e kërkonte emisioni. Te fotoja e Ronaldos, ku pozon në një shkëmb buzë detit (gjatë pushimeve të fundit, që kaloi me Georgina Rodriguez në Kroaci), vetëm me pantallona të shkurtra, Kroos la komentin: “Do doja të isha shkëmbi”. Pra, shkëmbi ku është ulur CR7, në momentin e fotos.

Ronaldo nuk ishte figura e vetme, me profil të lartë, që u ngacmua në Instagram nga Kroos. Thomas Muller, me të cilin 29-vjeçari ka luajtur te Bayern Munich dhe Gjermania, ishte në shënjestër. Kroos postoi këtë koment te kampioni tjetër i botës: “Më mungon këtu te Reali. Askush nuk e pëlqen Leberkas (ushqim bavarez) si ju”.

Kroos, gjithashtu, vizitoi llogarinë zyrtare të kombëtares gjermane në Twitter, për të thënë: “Hej DFB team, tani unë mund t’ju them: Fortnite është mënyrë më shumë argëtuese se futbolli”.

