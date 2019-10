“Do ju jap 500 $”/ Halimi promovon këngën, duke sfiduar ndjekësit

Ju sugjerojme

Linda Halimi ka vendosur të promovojë këngën e saj më të re në formën më të mirë të mundshme. Ajo u ka bërë me dije ndjekësve se nëse arrijnë të realizojnë nën ritmet e saj një kërcim kreativ, ose ta këndojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, do t’u japë plot 500 dollarë.

“Dua të shoh pak kreativitet, valltarët më të mirë që vallëzojnë “Want My Love, këngëtarët më të mirë…Më i pëlqyeri ose më i komentuari do të fitojë 500 dollarë. Dy fitues, gjithsej 1000 mijë dollarë”-ka shkruar Linda Halimi në “Instagram”.

Risjellim në vëmendje “Want My Love” është pikërisht kënga me të cilën Linda ka vendosur të rikthehet pas nëntë vitesh në skenën muzikore shqiptare. Ajo po konkurron me të konkretisht në festivalin “Kënga Magjike”.

Etiketa: Linda Halimi