Do kandidojë në Lezhë, Pjerin Ndreu njofton lënien e mandatit

Pjerin Ndreu do të jetë kandidati i PS për Bashkinë e Lezhës. Ai është konfirmuar nga kryeministri Edi Rama dhe duket se socialisti ka nisur përgatitjet. Hapi i parë është dorëzimi i mandatit të deputetit. Mbledhja e sotme e Komisionit Parlamentar të Sigurisë ka qenë e fundit për të.

Pas mbledhjes ai ka bërë një foto me kolegët, anëtarë të këtij komisioni. Përmes një statusi në rrjetet sociale, Ndreu sqaron se largohet nga ky komision që t’i përkushtohet sfidës re që partia i ka besuar, garës për bashkinë e Lezhës.

“Sot pas mbledhjes se fundit te Komisionit te Sigurise ne Kuvend, beme nje foto te gjithe bashke. U jam mirenjohes te gjithe kolegeve qe kam punuar ne ate komision qe nga viti 2013, te pozites dhe opozites, per gjithe mbeshtetjen, mirekuptimin, eksperiencen e ndersjellte, dhe tejkalimin e ndonje tensioni politik. Pas 6 viteve jete aktive ne ate komision, ndjehem me i pjekur dhe me i pergatitur per te perballu sfiden e veshtire qe me pret ne Bashkine e Lezhes. Faleminderit kolege qe me dhate energji e force per te ecur para dhe per te konkuruar per te fituar !”, shkruan Ndreu në një postim në Facebook.

Etiketa: bashkia lezhe