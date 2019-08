Do shkonte në Toronto, 17 shqiptarë të Kanadasë denoncojnë Ramën

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama kishte paralajmëruar një vizitë në Kanada ku do të merret pjesë në një forum ekonomik, “Toronto Global Forum”. Aktiviteti do të zhvillohet nga data 4-6 shtator.

Krahas pjesëmarrjes në forum, ishte parashikuar edhe një darkë me përfaqësuesit e komunitetit shqiptar atje. Por, para udhëtimit për në Toronto, një grup përfaqësuesish shqiptarë i janë drejtuar me një letër të gjatë presidentit dhe drejtorit ekzekutiv të Forumit Ndërkombëtar Ekonomik të Amerikave si dhe Presidentit të “Toronto Global Forum”.

Në letër, shprehet shqetësimi për situatën ku ndodhet Shqipëria dhe përkeqësimi i demokracisë në vend.

25 Gusht, 2019

Zotit Nicholas Rémillard, President dhe Drejtor ekzekutiv, Forumi Nderkombetar Ekonomik i Amerikave

Joseph Clark, President, Toronto Global Forum

Rreth pjesëmarrjes së Kryeministrit te Shqipërisë në Forumin Global të Torontos

I dashur zoti Rémillard,

Ne jemi një grup intelektualësh dhe biznesmenësh Shqiptaro-kanadezë që me shqetësim mësuam që Kryeministri shqiptar Edi Rama është ftuar të ndjekë punimet e edicionit të 13 te Forumit Global të Torontos (Të Udhëheqësh Ekonominë e Re), mbajtur nga organizata juaj e shumërespektuar në 4-6 Shtator, 2019.

Ndërsa veprimtaria juaj kontribuon për një botë më të drejtë, përfshirëse dhe të mbrojtur, prania mes shumë udhëheqësve, ekspertë dhe drejtues të mirënjohur biznesi, e një kryeministri që e ka degraduar kursin e demokracisë në vendin e tij dhe që ka zhytur ekonominë e vendit në korrupsion dhe informalitet, do të konsiderohej si një gjest i dyshimtë dekurajues, një hap i gabuar që nuk është në përputhje me parimet dhe vlerat e reputacionit të forumit tuaj.

Ne duam të vëmë në vëmendjen tuaj informacionet e fundit që mund të përditësonin idenë që ju tashmë keni për situatën e Shqipërisë nën qeverisjen e zotit Rama përgjatë gjashtë viteve të shkuar.

Gjendja e Demokracisë në Shqipëri

Zgjedhjet në Shqipëri janë të lira, por të manipuluara që ditën kur zoti Rama mori pushtetin. Qeveria kontrollon gjithë kompanitë e mëdha mediatike deri në atë masë sa zëri i opozitës të mos dëgjohet.

Gazeta më e madhe gjermane “Bild” ka publikuar prova të besueshme se si zoti Rama i blen votat në Shqipëri dhe se si ministrat e tij janë të lidhur dhe bashkëpunojnë me krimin e organizuar. Në sezonin e mëparshëm parlamentar 19 antarë socialistë të Parlamentit rezultuan individë me rekorde kriminale.

Përballuar me pamundësinë për t’u dëgjuar dhe të zgjidhet lirshëm në këtë klimë të vjedhjes së votave opozita nuk merr më pjesë në zgjedhje dhe aktualisht ndodhet jashtë sistemit politik.

Zoti Rama udhëheq një nga regjimet më jodemokratike të periudhës postkomuniste në Shqipëri dhe ka shkatërruar dhe abuzuar institucionet dhe procedurat demokratike në çdo rast. Nën pretekstin e Reformës në Drejtësi në Shqipëri, zoti Rama ka shkatërruar sistemin e balancës dhe kontrollit duke mbyllur Gjykatën Kushtetuese dhe të Lartë.

Ka emëruar një Prokurore të përgjithsme pa konsens, duke thyer nenet përkatëse të Kushtetutës lidhur me këtë çështje.

Prokuroja e Përgjithshme, një kukull e zotit Rama, po shkatërron të gjitha provat e arësyeshme të mbledhura nga paraardhësi i saj në zyrë, prova që rëndojnë së tepërmi në sytë e ligjit qeverinë dhe antarët e saj.

Vendi është zhytur në një krizë serioze kushtetuese dhe politike. Me fitoren 99.99% në zgjedhjet e fundit bashkiake partia e zotit Rama praktikisht futi në dorë të gjitha bashkitë e Shqipërisë. Shqipëria u bë vendi i parë në Europë që nga përmbysja e Murit të Berlinit, ku një parti e vetme kontrollon pushtetin qëndror dhe lokal në masën 100%.

Zoti Rama, gjithashtu ka fuqinë absolute dhe partia e tij zotëron gjithçka në Shqipëri. Institucioni i Presidentit të Shqipërisë anashkalohet dhe dekretet e tij kushtetuese injorohen nga regjimi i Ramës.

E mbetur jashtë sistemit dhe e përçarë, Opozita është shumë e dobët për të rrezikuar regjimin e zotit Rama në të ardhmen e afërt.

Rasti i Shqipërisë është një kambanë alarmi se çfarë mund të ndodhë kur në emër të stabilitetit, demokracitë Perëndimore tolerojnë kapjen e të gjitha institucioneve demokratike nga një parti e vetme politike, gjë që pashmangërisht çon në një qeverisje jashtë kontrollit.

Gjendja e Ekonomisë shqiptare

Ekonomia e Shqipërisë përjeton kolaps të plotë. Shumica e njerëzve mbijetojnë kryesisht me paratë e emigrantëve dhe paranë informale që hyn në vënd nga aktivitete të dyshimta. Krimi i organizuar ka korruoptuar çdo nivel të qeverisë shqiptare. Në Shqipëri nuk ekzistojnë më tenderimet e prokurimet publike. Kontratat më të mëdha u jepen të njëjtave kompani në mënyrë të vazhdueshme. Përmes proçedurash të errëta e jotransparente zoti Rama po ndan asetet më të rëndësishme të vendit me një grusht miqsh dhe mbështetësish përmes të ashtuquajturave skema të Partnership Privat Publik (PPP)

Sa për të sjellë një shembull, një kompani e sapokrijuar, gjoja e regjistruar në shtetin Delaware të SHBA vetëm pak ditë para fitimit të një kontrate prej 220 milionë eurosh (CAN $352 milionë) është pjesë e këtyre projekteve famëkeqe. Pas publikimeve në një portal investigativ, u zbulua që çertifikata ligjore e kompanisë ishte e falsifikuar, e po ashtu edhe firma e Sekretarit të Shtetit të Delaware në aktet e Korporatës e falsifikuar.

Ekonomia ka shkuar gjithnjë në rënie gjatë qeverisjes së zotit Rama. Asnjë investitor i huaj në gjashtë vitet e fundit dhe shumica e kompanive të huaja që operonin në Shqipëri para vitit 2013 po largohen si pasojë e trajtimit arbitrar që ju ka rezervuar administrata e korruptuar shtetërore dhe mungesa totale e sistemit të drejtësisë.

Një shembull tjetër ilustrues: Qeveria e zotit Rama kohët e fundit humbi një betejë ndërkombëtare ligjore prej 140 milionë eurosh (CAN $205 milionë) kundër një investitori të huaj biznesi i të cilit u ndalua dhe asetet iu morën arbitrarisht nga qeveria. Korrupsioni ka shkatërruar besimin e qytetarëve shqiptarë në institucionet publike dhe dëmton cilindo, jeta, mirëqenia e lumturia e të cilit varet nga integriteti i autoritetit qeverisës. 500,000 shqiptarë të pashpresë kanë lënë Shqipërinë drejt vendeve të huaja gjatë 6 viteve të regjimit të zotit Rama dhe ky numër është gjithnjë e më shumë në rritje.

Ne besojmë se pikërisht për arësyet e lartpërmendura qeveria kanadeze nuk u ka dërguar asnjë ftesë qeveritarëve shqiptarë që nga viti 2015 dhe nuk ka ratifikuar akoma Marrëveshjen për Mbrojtjen e Investimeve të Huaja me Shqipërinë, edhe pse negociatat për këta marrëveshje ishin mbyllur që në vitin 2013.

Si shqiptaro-kanadezë që jetojmë në këtë Vend të Madh, në do të dëshironin ta shihnim Shqipërine të përparonte në rrugën e Demokracisë.

Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj ndaj shqetësimeve tona dhe ju lutemi pranoni përshëndetjet tona më të mira!

Signed by:

Mr. Hajro ÇINI M.A. Economics – Toronto

Former Director of Finance Smiths Medical

Mr. Taulant DEDJA M.P.A. – Toronto

Former Governor of Tirana – Albania

Former Member of Parliamentary Assembly of the Council of Europe (Albania)

Editor – Flasshqip.ca Albanian Canadian Online Neëspaper

Mr. Bujar LLAPAJ – Vancouver

Independent Professional Musician

Principal Conductor – West Coast Symphony Orchestra, Vancouver

Mrs. Edlira BEGEJA ÇINI – Toronto

Customer Care Manager

Mr. Endrit MULLISI MSc – Toronto

Professional in the non-profit organization management and churches

Mr. Artan Gjyzel HASANI – Toronto

Albanian Canadian Writer

Mr. Mishel KOÇIU – Montréal

Motion Picture Producer & Director

Mrs. Entela KONOMI – Montréal

Artist Painter & Lawyer

Hysni MARKU – Montréal

Membre de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec

Ancien Président Communauté Albanaise du Québec, Montréal

Mr. Besnik REXHVELAJ – London

Mortgage Broker

Chairman – Albanian Canadian Society “Illyria”, London Ontario

Mr. Lejdi AGO – Kitchener

Financial Advisor, Former Chairman Albanian Canadian Association of Regina, Saskatchewan

Mr. Rudolf NOSI – Toronto

Project Manager

Mrs. Bela ALEKSI – Toronto

ESL Teacher

Mrs. Ira KORE – Toronto

Property Manager

Mr. Robert KORE – Toronto

Property Manager

Mr. Afrim KORBI – Toronto

Business owner

Mr. Nick NDREKA – Toronto

Business oëner

Mr. Armando MOSHO – Toronto

Financial Advisor

Project Manager

