“Do ta marr burrin”/ Adelina e lë me gisht në gojë ndjekësen

Adelina Tahiri është vendosur së fundmi në qendër të vëmendjes mediatike për martesën e saj me milionerin maqedonas Serjoza Markov, i cili është 23 vite më i madh se këngëtarja. Së fundmi një ndjekëse e saj në “Insta Story” i ka shprehur hapur zilinë për të shoqin dhe jetën që bën.

“Je femër me shumë fat, tepër e bukur. Të kam zili për jetën që ke. Më beso, nëse do të mundja, unë do ta kisha marrë burrin”- i ka shkruar ajo. “Merre, hahaha, po s’vjen. E don Adelinën”– i është kthyer këngëtarja kosovare, e cila para pak kohësh është bërë nënë e një djali të cilin e ka pagëzuar me emrin Jon.

