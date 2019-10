“Do të bëjmë 500 copa”, Sazan Guri: Më kërcënoi drejtuesi i policisë

Ambientalisti Sazan Guri është kërcënuar me jetë nga një drejtues i Policisë së Tiranës. Denoncimi është bërë publik nga vetë Sazan Guri, i cili në një postim në rrjetet sociale shkruan se kërcënimi i ka ardhur pasi ka mbështetur banorët e Unazës së Re në protesten e tyre.

Sazan Guri:

U mendova gjithe naten, ta them a mos ta them?!?!

Mbasi me thiren dje pasdite ne komisariatin nr. 6 kombinat, vone nga ora 22, sapo dola me zonjen time nga Teatri me drame Xhelati, nje drejtues (vete xhelati) i larte i Policise se Tiranes, me dergon fjale (ne sy te gruas), me nje mik shtepie si lajmes, qe nese shkon prap te protesta e banorëve te Unazes do të bejme 500 copa.

Sigurisht, nuk jam pjese e hallit te banoreve, por jam pjese e se drejtes publike te ata sot, dhe te kushdo qofte neser, ndaj e bera lajmin publik.