Do të dhurojnë para, lexuesit i dalin në krah viktimave të Loredanës

Reperja 23-vjeçare Loredana Zefi u vendos më 7 maj në prangat e policisë zvicerane, nën akuzën e një mashtrimi prej rreth 900 mijë frangash. Pas një deklarate të trishtë në një media zvicerane të çiftit të rënë pre e kërcënimeve dhe zhvatjeve të saj dhe të të vëllait, lexuesit kanë shprehur dëshirën të dhurojnë para për to.

Blogerja gjermano-shqiptare, Fatjone Krasniqi tha: “Së bashku me disa blogerë të tjerë shqiptarë, ne kemi vendosur të fillojmë një fushatë donacioni për Petrën.” Ndërsa një cift nga Luzerni tha: “Ne duam të ndihmojmë ciftin që të mos përfundojnë në rrugë. Ne nuk duam të shohim në anën tjetër, të ndërrojmë faqe dhe të harrojmë”.Nisur nga këto deklarata, mendohet se do të hapet një llogari ku çdo njeri që dëshiron të dhurojë para për çiftin, do të mund të kontribuojë aty.

“Loredana dhe vëllai i saj Berat kanë marrë cdo gjë prej nesh. Paratë tona, të ardhmen tonë. Thuajse cdo gjë për të cilën kemi punuar na i kanë marrë”- kështu është shprehur çifti zviceran për “20 minuten”. Por si kanë rënë pre e mashtrimit të Loredanës dhe vëllait të saj të madh Berat Zefi? Për më tepër lexoni këtu.Sakaq, kujtojmë se Loredana u lirua ditën e djeshme nga burgu nën argumentin se nuk përbën rrezik për t’u arratisur.

