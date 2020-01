Do të rriten temperaturat dhe do të ketë ngrica, parashikimi i motit

Ju sugjerojme

Temperaturat e ulta do të vijojnë edhe gjatë ditës së sotme. Shërbimi Meteorologjik Ushtarak raporton se gjatë mesditës do të ketë edhe vranësira, ndërsa temperaturat do të vijojnë të rriten.

“Dita e shtunë do të nisë me diell e ngrica në zonat malore. Gradualisht gjatë mesditës do të zhvillohen vranësirat. Era do të fryjë e lehtë nga kuadrati i veriut, duke u shoqëruar me valëzim të forcës 2 dhe 3 ballë.

Temperaturat do të pësojnë rritje të lehta:

zonat malore -2ºC deri në 9ºC

zonat e ulëta 0ºC deri në 15ºC

zonat bregdetare 3ºC deri në 16ºC”, – thotë Shërbimi Meteorologjik Ushtarak









