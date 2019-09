“Do t’i paguash ti?”, Kylie Jenner tregon se çfarë i thonë motrat…

Ju sugjerojme

Marsin e këtij viti, Kylie Jenner, motra më e vogël e Kardashianëve, u shpall nga revista Forbes miliarderja më e re “self-made” (e bërë vetë), pra para jo të trashëguara. Nuk është një ‘status’ i vogël që mund të përballohet lehtë, sidomos nga një 22-vjeçare.



Kylie ka treguar disa nga shakatë që bëjnë motrat dhe vëllai i saj kur vjen puna te lekët. Kylie ka qenë së fundmi e ftuar në emisionin “The Ellen DeGeneres Show”, ku u shpreh se sa herë që bisedojnë në grupe “whatsapp-i”, se ku do të shkojnë për pushime, të gjithë pyesin: “Kylie? Do t’i paguash ti?”.



Por ylli i “Keeping Up With the Kardashians”, shtoi se ata thjesht bëjnë shaka, e se midis tyre ka vetëm dashuri.



“Janë shumë krenarë për mua, kjo është sigurt”, është shprehur ajo.

Etiketa: Kylie Jenner